كوب29: أقيم حدث حول تغيير التراث الثقافي الأذربيجاني في إيرافان

باكو، 22 نوفمبر، (أذرتاج)

أقيم في جناح المنطقة الخضراء حدث حول تحول التراث الأذربيجاني في إيرافان في القرنين التاسع عشر والعشرين في إطار مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب29).

أفادت وكالة أذرتاج أن المتحدث الرئيسي في الندوة، الباحث والمقدم التلفزيوني المعروف فؤاد أخوندوف قدم حقائق حول تاريخ خانية إيرافان وأهميتها الاستراتيجية وعمليات تغيير التراث الثقافي في فترات لاحقة. وأكد أن خانية إيرافان كانت الخانية الوحيدة التي احتلتها روسيا القيصرية عام 1827 - بعد ثلاث محاولات. تم تنفيذ هذا الغزو بفضل التفوق الكبير لقوات المدفعية التابعة للإمبراطورية القيصرية.

وجاء في التقرير أنه بعد الاحتلال، بدأت الإمبراطورية القيصرية في النقل الجماعي المتعمد للسكان الأرمن إلى أراضي خانية إيرافان. وكان الهدف من ذلك تغيير التوازن الديموغرافي في المنطقة وضمان هيمنة السكان الأرمن.

وعرض الحقائق التي تثبت أن خصائص التراث الأذربيجاني من حيث الهندسة المعمارية والمعالم الثقافية والأسماء الجغرافية قد تغيرت بشكل منهجي.

كان هذا الحدث مهما من حيث نقل مكانة خانية إيرافان في الثقافة الأذربيجانية وتحولها التاريخي إلى جمهور واسع.