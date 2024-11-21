توقيع مذكرة تفاهم بين شركة "آذرسون حولدينق" ووكالة "كوبيا"

باكو، 22 نوفمبر، (أذرتاج)

تم توقيع مذكرة شراكة مهمة بين "آذرسون حولدينق" ووكالة تنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة بجمهورية أذربيجان "كوبيا" في إطار مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ(كوب29) و"عام التضامن من أجل العالم الأخضر".

في إطار هذا التعاون، تم التوصل إلى اتفاق للانضمام إلى "تحالف إعلان باكو من أجل التحول إلى المناخ الأخضر للشركات الصغيرة والمتوسطة".

شارك في حفل التوقيع رئيس مجلس إدارة شركة "كوبيا" أورخان محمدوف ورئيس مجلس الإشراف "آذرسون حولدينق" عبد الباري غوزال.

إن الغرض من المذكرة هو تعزيز التعاون والعمل المشترك في مجال تغير المناخ والتكنولوجيات الخضراء والاقتصاد الأخضر وريادة الأعمال الخضراء. ويتصور الطرفان تنفيذ تدابير مختلفة في اتجاه الصحة البيئية والتعليم والتنمية المستدامة.

تجدر الإشارة إلى أن "آذرسون حولدينق" تتخذ خطوات متسقة لمكافحة تغير المناخ والبيئة الصحية وتنمية الاقتصاد الأخضر لسنوات عديدة. ومن خلال هذه المذكرة، تؤكد الشركة من جديد التزامها وخططها لتوقيع مبادرات جديدة لمستقبل مستدام مع كوبيا.