ناشط ناميبي: ويتعين على زعماء الشمال أن يتخلوا عن عنادهم وأن يقدموا التمويل المناخي الذي نستحقه

باكو، 22 نوفمبر، (أذرتاج)

تحتاج أفريقيا إلى تريليونات من التمويل المناخي وليس المليارات.

أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالتها الناشطة المناخية في منظمة أيام الجمعة من أجل مستقبل أفريقيا من ناميبيا ماريا شيكانغو. ولفت الانتباه إلى الصعوبات التي تواجهها البلدان النامية في مكافحة أزمة المناخ العالمية. وقال إن أكثر من 50 في المائة من السكان في أفريقيا وخاصة في ناميبيا يعانون من الجفاف: "إن تمويل المناخ مهم للغاية بالنسبة لنا، لأنه يتعين علينا العمل على تدابير التكيف والتخفيف. ولكن لسوء الحظ، فإن بطء توفير هذا التمويل لا يزال يمثل مشكلة. ولا يمكن لأفريقيا أن تنتظر أكثر من ذلك. ونطالب بالتريليونات وليس المليارات، لأن الشمال العالمي هو المسؤول عن أزمة المناخ".

وأشار الناشطة المناخية إلى أنه من الصعب للغاية التوصل إلى اتفاق بشأن هذه القضايا مع دول الشمال العالمي. كما أشار إلى أن الأفارقة سئموا من آثار الاستعمار وينتظرون أن يعترف الشمال العالمي بمسؤوليته في أزمة المناخ ويوفر التمويل.

نحن الأفارقة كممثلين للجنوب العالمي، نريد من زعماء الشمال أن يكفوا عن عنادهم وأن يقدموا في النهاية التمويل المناخي الذي نستحقه. وأضافت: "يجب أن تكون تريليونات وليس مليارات".

في معرض مشاركة انطباعاته عن أذربيجان، أعرب الناشط المناخي عن تقديره الكبير لطيبة شعب البلاد: "لقد أحببت شعب أذربيجان كثيرا. إنهم ودودون للغاية ومرحبون. وكانت الاجتماعات والفعاليات في كوب29 ودية للغاية".