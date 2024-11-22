مسؤولة وزارة البيئة النرويجية: مناقشات كوب29 مفيدة جدا

باكو، 22 نوفمبر، أذرتاج

قالت مديرة القضايا السياسية لمبادرة النرويج الدولية للمناخ والغابات لدى وزارة البيئة والمناخ في مملكة النرويج هيقي كارستي راقنهيلدستويت في تصريح لها لمراسلة أذرتاج على هامش فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 29) والدورة التاسعة عشر للقاء الأطراف في بروتوكول كيوتو والدورة السادسة للأطراف لاتفاقية باريس في باكو في 22 نوفمبر تشرين الثاني اليوم إننا مسرورون جدا بحضور باكو واعتبر أن فعاليات كوب29 منظمة جيدا.

وأضافت أن المناقشات المنظمة في كوب29 مفيدة جدا وارفع الشكر للمنظمين على الدعوة للمشاركة في هذه الفعاليات الشاملة.