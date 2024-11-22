عقد حملة احتجاج جديد في مكان "كوب29"

باكو، 23 نوفمبر، (أذرتاج)

تم تنظيم حملة احتجاج جديد في 23 نوفمبر في مكان انعقاد الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب29) في باكو.

أفادت وكالة أذرتاج أن المشاركين في الحدث رفعوا اللافتات والشعارات تحت عناوين "ادفعوا لتمويل المناخ!"، "ادفعوا أو اصمتوا!"، "شمال الكرة الأرضية، ادفعوا!"، "ادفعوا بالتريليونات، وليس المليارات!".

يذكر أنه منذ 11 نوفمبر، يتم عقد إجراءات حول مواضيع مختلفة يوميا في مكان انعقاد مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين. تم تهيئة جميع الظروف في كوب29 للمتظاهرين للتعبير عن آرائهم بحرية.