غرس 2000 شجرة مختلفة في ساموخ ضمن عام التضامن من اجل العالم الأخضر

باكو، 23 نوفمبر، أذرتاج

نظمت حملة التشجير الأخرى في أراضي محافظة ساموخ غرب البلد ضمن فعاليات عام التضامن من اجل العالم الأخضر المعلن عنه في أذربيجان لعام 2024م الجاري.

وغرس مشاركون في الحملة 2000 شجرة مختلفة الأنواع في أراضي قرية سركار وقرية صلاحلي المتاخمة للحدود مع جورجيا على بعد 63 كم عن عاصمة المحافظة مدينة ساموخ.

هذا وأسست محافظة ساموخ 24 يناير عام 1940م ومساحة المحافظة حاليا 45ر1 ألف كم مربع. ويبلغ عدد سكانها 8ر58 ألف نسمة حسب إحصاءات 1 يناير عام 2020م بالكثافة السكانية البالغة 41 نسمة على كل كم مربع.

والمسافة بين المحافظة والعاصمة باكو 362 كم.

وتتألف المحافظة من 35 منطقة سكنية وهي مدينة ساموخ العاصمة وقصبات علاء باشلي وانستيتوت وقره اغاجلي وقره آرخ وقره يئري ويئني باغ وقرى آلي اوشاغي وأشاغي أقاسي بكلي وباغبانلار وبورون قوفاق وشوبان أبدالي وأحمد بكلي وفضولي وحاجي آليلي وايستي خانه وكسمن وكوبر وقره باغلار وقره باغلي وقديلي وقياسلي وقوفلار ساري ولك وبويلو وصلاحلي وساري قاميش وساري قايا وسيدلر وسركار وطاطلي ويئني كند ويوخاري أقاسي بكلي وزازالي وزيادلي.

واسست المحافظة عام 1940م باسم سفر علييف الى أنّ استبدلت تسميتها عام 1992م بنبي أقالي وأخيرا عام 2008م باسم ساموخ. وبانشاء محطة منكجوير الكهرومائية 1948م غمرت المياه معظم أراضي المحافظة فالغيت 1954 وضمت الى كنجة ثم اعيد تأسيسها عام 1959م وضمت أراضيها الى محافظة جويجول عام 1963م

وتحد ساموخ مدينة كنجة وجويجول وشمكير وطاووس وقاخ ويفلاخ وجورانبوي وجمهورية جورجيا.

وتضاريس المحافظة سهلية في الغالب وتقع في وادي نهر كور وجبلية نسبيا في الشمال والشرق.

ومناخ المحافظة حار معتدل شبه صحراوي جاف وحرارة الطقس المتوسطة 1 مئوية في يناير والى 25 مئوية في يوليو وحجم الأمطار السنوية 250 ملم.

وتحتضن ساموخ الجزء الشمالي الشرقي من خزانة منكجوير المائية.

انهار المحافظة الكبيرة قابيري وقانيخ وكنجة وقوشقار. صنوبر ائلدار منتشرة في ساموخ في الغالب وتحتضن المحافظة محمية صنوبر ائلدار الطبيعية.

اقتصاد ساموخ مبني في الغالب على إنتاج زراعي وفيها مؤسستا البذور ومحطة حماية النباتات وإدارة أنظمة الريّ ومعهد أذربيجان العلمي الدراسي للقطن ومصنع النبيذ ومعمل إنتاج زيت عباد الشمس والقطن والحلويات وغيرها.

جريدة "يئني ساموخ" (ساموخ الحديثة) تسلط الضوء على حياة المحافظة منذ 1992م.

في العاصمة ساموخ شجرة الصنوبر البالغة 1300 عاما من العمر باسم "دول دول" ومن آثارها التاريخية والثقافية ضريح قديم بقرية قره سقال ومقابر التلال في ساموخ التي تحتضن كذلك ضريح الإمام زاده التابعة لمدينة كنجة ومخزن تحت الأرض مبني من قبل المستوطنين الألمان عام 1895م ومستوطن ليمان من القرن الثالث في الساحل الأيمن من نهر كور ومقابر التلال من العصر البرونزي ومستوطن ناري قوروق (محمية رُمَّانية) من القرن الثالث عشر وخزانات مياه تحت الأرض بقرية زازالي من القرن الخامس عشر وتسمى كور ارخي وقيزيل حاجيلي ارخي وخان ارخي وبالا بهمن وخان وأرازبار وشاطر وخانليق وشولك وغيرها.