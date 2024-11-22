بحث علاقات السياحة بين أذربيجان والبرازيل

باكو، 23 نوفمبر، أذرتاج

اجتمع رئيس وكالة الدولة للسياحة الأذربيجاني فؤاد نقييف مع سفير السياحة في جمهورية البرازيل الاتحادية سيلسو سابينو على هامش فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 29) والدورة التاسعة عشر للقاء الأطراف في بروتوكول كيوتو والدورة السادسة للأطراف لاتفاقية باريس في باكو في 23 نوفمبر تشرين الثاني اليوم.

وجاء في بيان الوكالة أن الاجتماع ارتكز على بحث آفاق علاقات السياحة بين البلدين.

كما تبادل الطرفان وجهات نظر حول مسائل تكريس يوم خاص لفعاليات كوب29 وإعارة اهتمام مستمر للمبادرات المطروحة بالسياحة في كوب29 خلال فعاليات كوب30 في البرازيل أيضا بجانب شؤون فعاليات مشتركة محتملة في المجال.

كما ناقش الجانبان مسائل توسيع التعاون الثنائي وتنظيم أنشطة مشتركة في مجال السياحة.

وغرس نقييف وسابينو شجرة الرمان في حديقة الوكالة في باكو.

وأهدى نقييف سابينو شجرة الرمان هدية رمزية للغرس في بلاده بنية وأمل استمرار مواصلة الاتفاقات التي تم التوصل إليها في كوب29 في البرازيل مستضيفة كوب30.