مشاركة بلجيكية: يجب اتخاذ موقف أجدّ من هدف التمويل المناخي ولكننا لم نجد ذلك في نص مجدد ولا نناقش في باكو اتفاقية مالية مناسبة

باكو، 23 نوفمبر، أذرتاج

قالت المشاركة من مملكة بلجيكا ريبيكا تيسين في فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ (كوب 29) والدورة التاسعة عشر للقاء الأطراف في بروتوكول كيوتو والدورة السادسة للأطراف لاتفاقية باريس في باكو في 23 نوفمبر تشرين الثاني اليوم إننا ينبغي لنا أن نتخذ موقفا أجدّ من هدف التمويل المناخي وان نضع ذلك محط المفاوضات ولكننا لم نجد ذلك في نص مجدد وترك ممثلون عن الدول الاقل نموا قاعة الاجتماع ونرحب بخطوتها الجريئة هذه وقد أعلنوا عن انهم لا تفكر في العمل مع هذا النص.

واضافت اننا نجد في النصوص المجددة أن ثمة يقترح بأرقام غير كافية تماما وغير مماثلة وفي الوقت ذاته يسعى الذين كانوا طوال التاريخ هم الملوثون الى التهرب من المسؤولية.

واكدت على أن اكثر الدول هشة وهي الدول الجزرية الصغيرة والبلدان الاقل نموا قد أعلنت في بداية المناقشات انها لا يسعها أن تتعهد بالتزام بصدد هذا النص وأن تتفاوض وعلى الرغم من ذلك ابلغت جهات اخرى انها تريد مواصلة المفاوضات واصرت على ذلك ونرحب بشجاعتهم حقا لأنه من الواجب التعبير عن كل شيء بالتحديد ولا نناقش هنا في باكو اتفاقية مالية مناسبة والارقام المطروحة على الطاولة تشير الى 300 مليار حسب نسخة اخيرة وبذلك هناك زيادة قليلة قدرها 50 مليار قياسا الى النسخة التي كانت بالأمس ويجب التشديد مرة اخرى على أن هذا القدر لا يوافق مع حاجات البلدان النامية.