وكالة الأنباء الحكومية الأذربيجانية

مجتمع

مشاركة بلجيكية: يجب اتخاذ موقف أجدّ من هدف التمويل المناخي ولكننا لم نجد ذلك في نص مجدد ولا نناقش في باكو اتفاقية مالية مناسبة

مشاركة بلجيكية: يجب اتخاذ موقف أجدّ من هدف التمويل المناخي ولكننا لم نجد ذلك في نص مجدد ولا نناقش في باكو اتفاقية مالية مناسبة

باكو، 23 نوفمبر، أذرتاج

قالت المشاركة من مملكة بلجيكا ريبيكا تيسين في فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ (كوب 29) والدورة التاسعة عشر للقاء الأطراف في بروتوكول كيوتو والدورة السادسة للأطراف لاتفاقية باريس في باكو في 23 نوفمبر تشرين الثاني اليوم إننا ينبغي لنا أن نتخذ موقفا أجدّ من هدف التمويل المناخي وان نضع ذلك محط المفاوضات ولكننا لم نجد ذلك في نص مجدد وترك ممثلون عن الدول الاقل نموا قاعة الاجتماع ونرحب بخطوتها الجريئة هذه وقد أعلنوا عن انهم لا تفكر في العمل مع هذا النص.

واضافت اننا نجد في النصوص المجددة أن ثمة يقترح بأرقام غير كافية تماما وغير مماثلة وفي الوقت ذاته يسعى الذين كانوا طوال التاريخ هم الملوثون الى التهرب من المسؤولية.

واكدت على أن اكثر الدول هشة وهي الدول الجزرية الصغيرة والبلدان الاقل نموا قد أعلنت في بداية المناقشات انها لا يسعها أن تتعهد بالتزام بصدد هذا النص وأن تتفاوض وعلى الرغم من ذلك ابلغت جهات اخرى انها تريد مواصلة المفاوضات واصرت على ذلك ونرحب بشجاعتهم حقا لأنه من الواجب التعبير عن كل شيء بالتحديد ولا نناقش هنا في باكو اتفاقية مالية مناسبة والارقام المطروحة على الطاولة تشير الى 300 مليار حسب نسخة اخيرة وبذلك هناك زيادة قليلة قدرها 50 مليار قياسا الى النسخة التي كانت بالأمس ويجب التشديد مرة اخرى على أن هذا القدر لا يوافق مع حاجات البلدان النامية.

شاركوا الأخبار على شبكات التواصل الاجتماعي

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي

المزيد...

قرار إطلاق فعاليات صندوق الخسائر والأضرار في كوب29 في أذربيجان
  • ٢٣.١١.٢٠٢٤ [٢٣:٢٩]

قرار إطلاق فعاليات صندوق الخسائر والأضرار في كوب29 في أذربيجان

المصادقة على المادة الـ6 من اتفاقية باريس في الاجتماع العام الختامي لكوب29 في أذربيجان
  • ٢٣.١١.٢٠٢٤ [٢٢:٣٣]

المصادقة على المادة الـ6 من اتفاقية باريس في الاجتماع العام الختامي لكوب29 في أذربيجان

رئيس كوب29: ما يريد أحد مغادرة باكو بدون إحراز نتيجة حسنة لهدفنا الرئيسي
  • ٢٣.١١.٢٠٢٤ [٢٢:٣٢]

رئيس كوب29: ما يريد أحد مغادرة باكو بدون إحراز نتيجة حسنة لهدفنا الرئيسي

مسؤولة حركة المحيط الهادئ لجنوب آسيا: ما برحت الاطراف تمازح هنا بأرقام منخفضة
  • ٢٣.١١.٢٠٢٤ [٢٢:١٠]

مسؤولة حركة المحيط الهادئ لجنوب آسيا: ما برحت الاطراف تمازح هنا بأرقام منخفضة

جناح الأديان في COP29 يختتم فعالياته بالدعوة إلى تحقيق العدالة المناخية وتمكين المرأة والشباب
  • ٢٣.١١.٢٠٢٤ [٢٢:٠٠]

جناح الأديان في COP29 يختتم فعالياته بالدعوة إلى تحقيق العدالة المناخية وتمكين المرأة والشباب

عقد اجتماع عام ختامي لفعاليات كوب29 في أذربيجان
  • ٢٣.١١.٢٠٢٤ [٢١:٤٠]

عقد اجتماع عام ختامي لفعاليات كوب29 في أذربيجان

ممثل أكشين أيد: غياب اتفاق أحسن من اتفاق غير مربح
  • ٢٣.١١.٢٠٢٤ [١٩:٥‎١]

ممثل أكشين أيد: غياب اتفاق أحسن من اتفاق غير مربح

عضو الاتحاد الوطني البنغلاديشي للمزارعين: 250 مليار دولار غير كاف بل نحتاج إلى 5 تريليونات
  • ٢٣.١١.٢٠٢٤ [١٨:٥‎٠]

عضو الاتحاد الوطني البنغلاديشي للمزارعين: 250 مليار دولار غير كاف بل نحتاج إلى 5 تريليونات

ممثل الشبكة الدولية للنشاط المناخي: من المخزي أن نجد 250 مليار دولار في النص
  • ٢٣.١١.٢٠٢٤ [١٨:٢٨]

ممثل الشبكة الدولية للنشاط المناخي: من المخزي أن نجد 250 مليار دولار في النص

قرار إطلاق فعاليات صندوق الخسائر والأضرار في كوب29 في أذربيجان

  • 23.11.2024 [23:29]

المصادقة على المادة الـ6 من اتفاقية باريس في الاجتماع العام الختامي لكوب29 في أذربيجان

  • 23.11.2024 [22:33]

رئيس كوب29: ما يريد أحد مغادرة باكو بدون إحراز نتيجة حسنة لهدفنا الرئيسي

  • 23.11.2024 [22:32]

مسؤولة حركة المحيط الهادئ لجنوب آسيا: ما برحت الاطراف تمازح هنا بأرقام منخفضة

  • 23.11.2024 [22:10]

جناح الأديان في COP29 يختتم فعالياته بالدعوة إلى تحقيق العدالة المناخية وتمكين المرأة والشباب

  • 23.11.2024 [22:00]

مشاركة بلجيكية: يجب اتخاذ موقف أجدّ من هدف التمويل المناخي ولكننا لم نجد ذلك في نص مجدد ولا نناقش في باكو اتفاقية مالية مناسبة

  • 23.11.2024 [21:55]

عقد اجتماع عام ختامي لفعاليات كوب29 في أذربيجان

  • 23.11.2024 [21:40]

ممثل أكشين أيد: غياب اتفاق أحسن من اتفاق غير مربح

  • 23.11.2024 [19:51]

عدسة "طائر النورس المغربي" محمد التازي في المركز الأول ب " الصلاة الأخيرة"

  • 23.11.2024 [19:30]

عضو الاتحاد الوطني البنغلاديشي للمزارعين: 250 مليار دولار غير كاف بل نحتاج إلى 5 تريليونات

  • 23.11.2024 [18:50]

ممثل الشبكة الدولية للنشاط المناخي: من المخزي أن نجد 250 مليار دولار في النص

  • 23.11.2024 [18:28]

بحث علاقات السياحة بين أذربيجان والبرازيل

  • 23.11.2024 [17:18]

غرس 2000 شجرة مختلفة في ساموخ ضمن عام التضامن من اجل العالم الأخضر

  • 23.11.2024 [15:22]

عقد حملة احتجاج جديد في مكان "كوب29"

  • 23.11.2024 [14:57]

الوزير المالديفي: نحن بحاجة إلى تعزيز أنشطتنا للحد من آثار تغير المناخ

  • 23.11.2024 [14:38]

زلزال في منطقة لاتشين

  • 23.11.2024 [14:02]

ممثل جزر سليمان: حتى الآن، على الرغم من أن المطالب قد تم تحديدها في مؤتمرات الأطراف، إلا أنها لم يتم تنفيذها

  • 23.11.2024 [12:15]

ارتفاع سعر النفط الاذربيجاني

  • 23.11.2024 [10:56]

مسؤولة وزارة البيئة النرويجية: مناقشات كوب29 مفيدة جدا

  • 22.11.2024 [20:33]

المشاركة الزامبية في كوب29: نريد أن ندرس خبرة البلدان الأخرى في مجال موارد الطاقة البديلة

  • 22.11.2024 [20:29]

المشارك الغيني في كوب29: كل من أراد حل المشكلة المناخية تعين عليه أن يحضر باكو

  • 22.11.2024 [19:31]

عضو وفد لكسمبرغ: التمويل مهم ولكن ليس جميع البلدان مستعدة للانتقال إلى الطاقة الخضراء

  • 22.11.2024 [18:54]

ممثلة السويد: بلادي تدعم عددا من البلدان النامية في مكالحة تغير المناخ

  • 22.11.2024 [18:28]

ليلى علييفا تشارك في حملة التشجير الأخرى في باكو ضمن عام التضامن من اجل العالم الأخضر

  • 22.11.2024 [18:12]

بيان رئاسة كوب29

  • 22.11.2024 [17:53]

الرئيس إلهام علييف: لقد أثبت المؤتمر الدولي للأحزاب السياسية الآسيوية نفسه كمنصة تعاون مؤثرة وواعدة

  • 22.11.2024 [17:49]

الرئيس إلهام علييف: لقد خلقت أذربيجان الظروف المواتية للسلام المستدام في جنوب القوقاز

  • 22.11.2024 [17:38]

موسكو تستضيف الاجتماع الأخير للمجلس الاقتصادي لرابطة الدول المستقبلة هذا العام

  • 22.11.2024 [17:23]

ناشط ناميبي: ويتعين على زعماء الشمال أن يتخلوا عن عنادهم وأن يقدموا التمويل المناخي الذي نستحقه

  • 22.11.2024 [16:07]

عقد مناقشات جماعية في "بناء المستقبل: تراث كوب29 في أذربيجان والعالم"

  • 22.11.2024 [16:05]

توقيع مذكرة تفاهم بين شركة "آذرسون حولدينق" ووكالة "كوبيا"

  • 22.11.2024 [15:54]

مسؤول بنك الائتمان لإعادة التنمية الألماني: تغير المناخ وحماية التنوع البيولوجي يستكملان بعضهما بعضا

  • 22.11.2024 [15:23]

كوب29: عُقد مؤتمر بمشاركة فرق التفاوض

  • 22.11.2024 [15:09]

سفير أذربيجان يزور المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما بالرباط

  • 22.11.2024 [14:38]

كوب29: أقيم حدث حول تغيير التراث الثقافي الأذربيجاني في إيرافان

  • 22.11.2024 [13:01]

الممثل السويسري: أعتقد أن مؤتمر "كوب29" سيكون هو الطريق الصحيح

  • 22.11.2024 [12:57]

مشاركة في مؤتمر كوب29: نتيجة للمناقشات التي جرت هنا، من الممكن التغلب على مشكلة المناخ

  • 22.11.2024 [12:45]

مشارك نيجيري في كوب 29: أشعر بأنني محظوظ جدا لوجودي هنا

  • 22.11.2024 [12:36]

الرئيس إلهام علييف يستقبل وزيرة المواصلات الإسرائيلية

  • 22.11.2024 [12:28]

مشارك ياباني: القوى العظمى تمول العديد من الحروب ويجب إيقاف ذلك

  • 22.11.2024 [12:18]

ارتفاع سعر برميل النفط

  • 22.11.2024 [11:10]

ارتفاع سعر النفط الاذربيجاني

  • 22.11.2024 [11:07]

المدير التنفيذي المكسيكي: إذا أردنا تحقيق الأهداف، فنحن بحاجة إلى زيادة الدعم المالي

  • 22.11.2024 [11:04]

ليلى علييفا تشارك في مناقشات جماعية مكرسة لحماية الحيوانات النادرة على هامش كوب29

  • 21.11.2024 [21:11]

نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف ليلى علييفا تشارك في حوار زعماء العالم ضمن كوب29

  • 21.11.2024 [20:44]

ليلى علييفا تلقي كلمة في اجتماع مكرس لحماية النمور على هامش كوب29

  • 21.11.2024 [20:03]

تحطم طائرة تدريب عسكرية بالمغرب أسفر عن وفاة ضابطين من للقوات الجوية الملكية

  • 21.11.2024 [19:44]

المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة : الانبعاثات ازدادت بنسبة 3ر1 في المائة منذ عام 2023م

  • 21.11.2024 [19:17]

توقيع مذكرة نية في مبادرة حوار باكو للماء على هامش كوب29

  • 21.11.2024 [18:44]

نائب وزير البيئة والثروة الطبيعية: حماية التنوع البيولوجي قد تخفض من تأثيرات تغير المناخ

  • 21.11.2024 [18:17]

يتوقع تدشين محطة قوبوستان لطاقة الشمس عام 2026م

  • 21.11.2024 [18:08]

الأمين العام للأمم المتحدة: أنا متأكد من أنه سيتم التوصل إلى اتفاق في كوب29

  • 21.11.2024 [16:45]

ممثل الأمم المتحدة: نتيجة لتغير المناخ، يتزايد العنف ضد النساء والفتيات

  • 21.11.2024 [16:42]

نائبة وزير البيئة الأذربيجانية: التكيف يطلب تدابير خاصة وتمويلا مماثلا

  • 21.11.2024 [16:20]

أستاذ جورجي عن كوب29: نطاق رائع وتنظيم ممتاز - كل شيء لم يتم بشكل جيد من الناحية الفنية وحسن الذوق

  • 21.11.2024 [16:09]

رئيس وكالة الدولة لاحتياطات المياه يجتمع مع وزير البيئة السلوفاكي على هامش كوب29

  • 21.11.2024 [15:46]

قيمة التبادل التجاري بين أذربيجان وإيطاليا خلال التسعة أشهر 5ر7 مليارات دولار

  • 21.11.2024 [15:23]

حفل افتتاح فعالية "الترويج للمياه شريان الحياة للمناخ والطبيعة والناس"

  • 21.11.2024 [15:17]

مستشار وزارة البنية التحتية والنقل الإيطالي: الممر الأوسط يلعب دور مفتاح رئيسي في الظروف الجيوسياسية غير المستقرة الحالية

  • 21.11.2024 [15:11]

اجتماع وزاري في "الممر الأوسط المستدام والرقمي وخارج حدوده" على هامش كوب29

  • 21.11.2024 [15:05]

مناقشة قضايا التعاون العسكري بين أذربيجان وباكستان

  • 21.11.2024 [14:58]

ندوة سفراء المناخ بمؤتمر "cop 29" توصي بإنشاء هيئة دولية مستقلة لمراقبة أداء أسواق الكربون

  • 21.11.2024 [13:03]

المغرب يعزز مكانته في تصنيف مؤشر الأداء المناخي لسنة 2025

  • 21.11.2024 [12:02]

ارتفاع سعر النفط الاذربيجاني

  • 21.11.2024 [11:36]

جيسون موريسون: اليوم سيتم اعتماد إعلان باكو بشأن إدارة الموارد المائية

  • 21.11.2024 [11:19]

ارتفاع سعر برميل النفط

  • 21.11.2024 [11:07]

نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف ليلى علييفا ورئيسة مركز باكو للإعلام أرزو علييفا تتعرفان على معرض شامل مقدم على هامش كوب29

  • 20.11.2024 [21:07]

بحث الاستفادة من موارد الطاقة المتجددة مع شركة أمريكية

  • 20.11.2024 [20:53]

وزير العلم والتعليم الأذربيجاني يجتمع مع المدير العالمي للتعليم لدى البنك الدولي على هامش كوب29

  • 20.11.2024 [20:45]

وزير الاقتصاد الأذربيجاني يجتمع مع نظيره الإماراتي على هامش كوب29

  • 20.11.2024 [20:24]

برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية: نتوقع نزوح 4ر2 ملياري شخص إلى المدن بعد 20 عاما وذلك تهديد على النظام البيئي والمناخ

  • 20.11.2024 [19:51]

رئيس الوزراء الأذربيجاني يجتمع مع وزير التراث الثقافي والسياحة والأعمال اليدوية الإيراني

  • 20.11.2024 [19:23]

استدعاء سفيرة فرنسا إلى وزارة الخارجية الأذربيجانية

  • 20.11.2024 [19:09]

وزيرة البيئة المصرية تشارك في احتفالية توزيع جوائز مبادرة Africa Grows Green Awards لمعالجة تغير المناخ

  • 20.11.2024 [18:41]

إعلان بيان كوب29 في فعاليات المناخ المحسنة في قطاع السياحة

  • 20.11.2024 [18:31]

عقد مؤتمرات صحفية في منصة كوب29 في أذربيجان

  • 20.11.2024 [17:48]

رئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني تغادر إلى روسيا في زيارة عمل

  • 20.11.2024 [16:48]

33 عاما على المأساة في سماء قراكند بإسقاط مروحية حكومية من قبل الاحتلال الأرميني

  • 20.11.2024 [16:35]

البطلة رفيعة المستوى للكوب29: ندعو البلدان لدمج السياحة مع سياسة المناخ الوطنية

  • 20.11.2024 [16:30]

ليلى علييفا تشارك في حفل إطلاق صغار الأسماك في الماء لدى المنطقة الخضراء على هامش كوب29

  • 20.11.2024 [15:56]

وزير الطاقة الأذربيجاني يجتمع مع نظيره اللاتفي على هامش كوب29

  • 20.11.2024 [15:28]

رشاد نبييف: لقد اتخذت أذربيجان خطوات جريئة واقترحت نظاما بيئيا مستداما

  • 20.11.2024 [14:21]

نائبة رئيس مؤسسة حيدر علييف ليلى علييفا تزور اول مرفق اجتماعي شامل في باكو - مقهى "كاشالاتا"

  • 20.11.2024 [14:15]

إنغر أندرسن: قطاع السياحة مسؤول عن 8.8 % من الانبعاثات العالمية

  • 20.11.2024 [12:49]

عقد اجتماع حول آفاق قضائية بشأن العدالة المناخية في اطار "كوب29"

  • 20.11.2024 [12:36]

مناقشة الآفاق الجديدة للعلاقات العسكرية الأذربيجانية الباكستانية

  • 20.11.2024 [12:27]

"The Caspian House": توقيع مذكرة في إطار منصة المنظمات البيئية للبلدان المطلة على بحر الخزر

  • 20.11.2024 [12:11]

مختار باباييف: السياحة مجال حساس لآثار تغير المناخ

  • 20.11.2024 [11:49]

ارتفاع سعر برميل النفط

  • 20.11.2024 [11:16]

رئيس كوب29: المدن مسؤولة عن 70 % من انبعاثات الكربون

  • 20.11.2024 [11:03]

انخفاض سعر النفط الاذربيجاني

  • 20.11.2024 [10:50]

تدشين معرض الصور "الكوكب بعيون الأطفال" لدى مركز حيدر علييف

  • 19.11.2024 [21:21]

المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة: تبني البلدان المطلة على بحر الخزر إعلانا على هامش كوب29 حدث تاريخي

  • 19.11.2024 [20:53]

مسؤولون كبار من أوزبكستان والسنغال ومصر وغامبيا يتعرفون على فعاليات "أسان خدمت"

  • 19.11.2024 [20:34]

رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج يصل إلى أذربيجان

  • 19.11.2024 [20:14]

نائبة وزير الصحة والسكان بمصر: تحسين النظم الصحية استثمار مباشر للدول في المستقبل

  • 19.11.2024 [20:09]

توقيع مذكرة تفاهم بين سوكار قرين وباور تشاينه على هامش كوب29

  • 19.11.2024 [20:04]

وزير الزراعة الأوروغوايي: من المهم جدا دعم المزارع الصغيرة

  • 19.11.2024 [19:55]

رئيس الإدارة الرئاسية الأذربيجاني يجتمع مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية على هامش كوب29

  • 19.11.2024 [19:53]

رئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني تجتمع مع وفد مركز نظامي كنجوي الدولي على هامش كوب29

  • 19.11.2024 [19:46]