المصادقة على المادة الـ6 من اتفاقية باريس في الاجتماع العام الختامي لكوب29 في أذربيجان

باكو، 23 نوفمبر، أذرتاج

جرت المصادقة بالكامل على المادة السادسة من اتفاقية باريس في الاجتماع العام الختامي من فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ (كوب 29) والدورة التاسعة عشر للقاء الأطراف في بروتوكول كيوتو والدورة السادسة للأطراف لاتفاقية باريس في عاصمة أذربيجان باكو في 23 نوفمبر تشرين الثاني اليوم.

واتخذ الاجتماع العام الختامي المنعقد اليوم في باكو قرارا بهذا الشأن.