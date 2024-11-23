قرار إطلاق فعاليات صندوق الخسائر والأضرار في كوب29 في أذربيجان

باكو، 23 نوفمبر، أذرتاج

اتخذ قرار تاريخي في فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ (كوب 29) والدورة التاسعة عشر للقاء الأطراف في بروتوكول كيوتو والدورة السادسة للأطراف لاتفاقية باريس في باكو 23 نوفمبر تشرين الثاني بشأن إطلاق فعاليات صندوق الخسائر والاضرار وهي كانت البلدان النامية والاقل نموا بما فيه الدول الجزرية الصغيرة ودول إفريقيا تنتظرها بفارغ الصبر. ويجب الذكر أن ذلك موافق مع ما قد حدده رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف من قضية معالجة الصعوبات الناجمة عن تغير المناخ على الدول الجزرية الصغيرة كاولية لرئاسة أذربيجان كوب29.

هذا وقد تقرر انشاء صندوق الخسائر والاضرار في كوب27 المنظمة في مصر لمساعدة مالية للبلدان الاكثر حساسة ازاء تأثيرات تغير المناخ.

وبعد ذلك قرر المشاركون في كوب28 في الإمارات بضرورة نشاط الصندوق.

واتخذت خطوات مهمة ضمن فعاليات كوب29 حيث وقع صندوق الخسائر والاضرار عددا من الاتفاقيات الهامة ومنها الاتفاقيات مع البنك الدولي واتفاقية البلد المستضيف مع جمهورية الفلبين.

ويبلغ حجم الدعم المالي العام الموعود للصندوق في الوقت الحاضر 15ر731 مليون دولار.

وبهذه الانجازات المحرزة يستطيع الصندوق أن يأخذ في النشاط الكامل ابتداء من عام 2025م لتمويل مشاريع.