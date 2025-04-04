عدد ضحايا زلزال ميانمار يتجاوز 3000 شخص

باكو، 3 أبريل، (أذرتاج)

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب ميانمار.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن عدد القتلى وصل إلى 3003 شخص وأصيب 4515 شخص آخرين، بينما لا يزال 351 شخص في عداد المفقودين.

كان الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجة والذي ضرب البلاد في 28 مارس / آذار هو الأقوى الذي يضرب هذه الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا منذ أكثر من قرن.