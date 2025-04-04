العثور على رفات بشرية في أقدره المحررة من الاحتلال الأرميني

أقدره، 3 أبريل، أذرتاج

قالت إدارة خدمة إعادة البناء والإنشاء والإدارة بمدينة خانكندي ومحافظتي أقدره وخوجالي في بيان إن سكان قرية باش كوني بيه التابعة لمحافظة أقدره عثروا على رفات هياكل بشرية وتم إشعار وإبلاغ الجهات ذات الصلة على الفور.

وجاء في البيان أن الرفات البشرية يحتمل أن تخص بالمواطنين أسد الدين جروء اوغلو نوروزوف وقربان رمضان اوغلو جويوشوف والرفات التي يحتمل أن يخص بالمواطن جويوشوف أخذت وارسلت إلى الطب الشرعي لتشخيص الهوية والرفات التي يحتمل أن يخص بالمواطن نوروزوف فينتظر حضور موظفي لجنة الدولة للأسراء والمفقودين والرهائن 4 ابريل لانتشاله من تحت أنقاض بيت منهار.

هذا وإن المواطنين المشار اليهما استشهدا في 12 مارس عام 1992م ويحتمل أن الرفات المعثور عليه يخصان بهما حيث من المتوقع أنهما قد دفنا في المكان المذكور بعد استشهادهما ويجري التحقيق لدى ادعاء أغدام العامة.