العثور على عظام بشرية من العصور الوسطى في أغدام المحررة

باكو، 4 أبريل، (أذرتاج)

تم العثور على عظام بشرية في قرية أيوازخانبكلي المحررة من الاحتلال الأرميني بمحافظة أغدام.

واتضح خلال الفحص الأولي أن أجزاء العظام المذكورة تخص بشخص عاش في القرن الخامس عشر.