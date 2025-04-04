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سعر نفط أذربيجان ينخفض
- [11:14]
الرئيس إلهام علييف يستقبل وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي – تــحــديــث
- 04.04.2025 [18:52]
وفد برلماني أذربيجاني يزور أوزبكستان
- 04.04.2025 [18:07]
وزير الطاقة: نشرع في تنفيذ مبادرات ضخمة
- 04.04.2025 [18:01]
وزير الطاقة: ممر الغاز الجنوبي يمثل رصيدا استراتيجيا بالنسبة لأوروبا
- 04.04.2025 [15:58]
العثور على عظام بشرية من العصور الوسطى في أغدام المحررة
- 04.04.2025 [15:31]
الرئيس الأذربيجاني: يجب علينا توسيع خطوط أنابيب جنوب القوقاز وتاناب وتاب
- 04.04.2025 [12:53]
الرئيس: جغرافية إمداداتنا من الغاز إلى أوروبا ستتوسع بالتأكيد
- 04.04.2025 [12:11]
الرئيس إلهام علييف: أمن الطاقة اليوم جزء لا يتجزأ من الأمن القومي
- 04.04.2025 [11:42]
انخفاض سعر النفط الاذربيجاني
- 04.04.2025 [10:40]
انخفاض سعر برميل النفط
- 04.04.2025 [10:37]
رئيس قيرغيزستان يهنئ رئيس أذربيجان
- 03.04.2025 [21:24]
وزير الاقتصاد يناقش مع مسؤول البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
- 03.04.2025 [20:13]
رئيس مجلس السيادة السوداني يهنئ رئيس أذربيجان
- 03.04.2025 [20:07]
توقيع مذكرة تفاهم بين هيئتي تنظيم الطاقة الأذربيجانية والرومانية
- 03.04.2025 [19:53]
رئيس مصر يهنئ رئيس أذربيجان
- 03.04.2025 [19:01]
نائبة رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية تزور حديقة النصر في باكو
- 03.04.2025 [18:27]
رئيس تونس يهنئ رئيس أذربيجان
- 03.04.2025 [18:14]
العثور على رفات بشرية في أقدره المحررة من الاحتلال الأرميني
- 03.04.2025 [17:31]
مناقشة العمل المنجز لضمان السلام والاستقرار في القوقاز في باريس
- 03.04.2025 [16:59]
مجلس إدارة المعهد الدولي لتاريخ التوثيق في زيارة عمل للمغرب
- 03.04.2025 [16:31]
عقد مشاورات سياسية بين وزارتي خارجية أذربيجان والجبل الأسود
- 03.04.2025 [16:09]
تنظيم فعاليات الدورة الثالثة للقمة العالمية للإعاقة ببرلين
- 03.04.2025 [15:10]
غرناطة تحتضن منتدى دولياً حول مستقبل البحر الأبيض المتوسط
- 03.04.2025 [14:25]
رئيسة مجموعة الصداقة الفنزويلية الأذربيجانية تزور المقبرة الفخرية
- 03.04.2025 [11:55]
عدد ضحايا زلزال ميانمار يتجاوز 3000 شخص
- 03.04.2025 [11:31]
انخفاض سعر النفط الاذربيجاني
- 03.04.2025 [10:43]
انخفاض سعر برميل النفط
- 03.04.2025 [10:42]
مسؤول وزارة الخارجية الامريكية يزور محطة سنغاتشال
- 02.04.2025 [22:14]
رئيس ألمانيا يختتم زيارته أذربيجان
- 02.04.2025 [21:59]
المدير العام للإيسيسكو يهنئ رئيس أذربيجان
- 02.04.2025 [21:34]
رئيس الوزراء يجمع مع وفد اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني
- 02.04.2025 [21:17]
رئيس الوزراء اللبناني السابق يهنئ رئيس أذربيجان
- 02.04.2025 [21:03]
سلطان عمان يهنئ رئيس أذربيجان
- 02.04.2025 [20:59]
رئيس إيران يهنئ رئيس أذربيجان
- 02.04.2025 [20:50]
رئيس ألمانيا يزور "مدينة باكو البيضاء"
- 02.04.2025 [20:47]
ملك مملكة البحرين يهنئ رئيس أذربيجان
- 02.04.2025 [20:44]
رئيس فلسطين يهنئ رئيس أذربيجان
- 02.04.2025 [20:38]
رئيس أوزبكستان يهنئ رئيس أذربيجان
- 02.04.2025 [20:26]
رئيس طاجيكستان يهنئ رئيس أذربيجان
- 02.04.2025 [20:26]
رئيس ألمانيا يتجول في باكو القديمة محمية إيتشري شهر
- 02.04.2025 [20:22]
رئيسا أذربيجان وألمانيا يدليان ببيانين صحفيين – تــحــديــث
- 02.04.2025 [20:11]
قوات أرمينيا تستهدف مواقع جيش أذربيجان بطلقات نارية من جديد
- 02.04.2025 [18:43]
لقاء بين رئيسي أذربيجان وألمانيا بحضور موسع – تــحــديـث
- 02.04.2025 [17:37]
ملك المغرب يهنئ رئيس أذربيجان
- 02.04.2025 [16:59]
أمير الكويت يهنئ رئيس أذربيجان
- 02.04.2025 [16:52]
ضحايا زلزال ميانمار في تزايد مستمر
- 02.04.2025 [16:24]
رئيس ألمانيا: الممر الأوسط فرصة واعدة للاقتصاد الألماني أيضا
- 02.04.2025 [15:36]
رئيس أذربيجان يعلن شرطَي توقيع معاهدة السلام مع أرمينيا
- 02.04.2025 [15:23]
الرئيس الألماني: عملية السلام بين أرمينيا وأذربيجان لها أهمية كبيرة
- 02.04.2025 [14:56]
مأدبة غداء باسم الرئيس الأذربيجاني على شرف رئيس ألمانيا
- 02.04.2025 [14:21]
الرئيس إلهام علييف: أذربيجان لديها خطط كبيرة في مجال الطاقة المتجددة
- 02.04.2025 [13:20]
إصابة شخص بجروح جراء انفجار لغم من مخلفات الاحتلال في أغدام
- 02.04.2025 [13:03]
لقاء بين السيدتين الأوليين الأذربيجانية والألمانية
- 02.04.2025 [11:52]
العودة الكبرى: أغدام تستقبل دفعة أخرى من سكانها
- 02.04.2025 [11:02]
سعر النفط الأذربيجاني يقترب من 79 دولارا
- 02.04.2025 [10:51]
تغير أسعار النفط في البورصات الدولية
- 02.04.2025 [10:47]
رئيس ألمانيا يزور مقبرة الشهداء في باكو
- 02.04.2025 [10:43]
رئيسا أذربيجان وألمانيا يجتمعان على حدة
- 02.04.2025 [10:34]
حفل استقبال رسمي لرئيس ألمانيا
- 02.04.2025 [10:29]
رئيس ألمانيا يصل إلى أذربيجان في زيارة رسمية
- 01.04.2025 [21:47]
عرض الأثر النادر للفنون الجميلة "قلبي لك" لدى مركز حيدر علييف
- 01.04.2025 [21:24]
مؤسسة حيدر علييف تقيم حفلة عيد رمضان لعائلات الشهداء
- 01.04.2025 [21:14]
وزير الخارجية يناقش مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي آفاق التعاون الثنائي
- 01.04.2025 [21:00]
وزير الخارجية يبحث مع مستشار الرئيس الإيراني قضايا الأمن الإقليمي
- 01.04.2025 [20:17]
رئيس سوريا يهنئ رئيس أذربيجان
- 01.04.2025 [19:37]
رئيس طاجيكستان يهنئ رئيس أذربيجان
- 01.04.2025 [19:25]
الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يهنئ رئيس أذربيجان
- 01.04.2025 [19:03]
رئيس غينيا بيساو يهنئ رئيس أذربيجان
- 01.04.2025 [18:57]
رئيس ملديف يهنئ رئيس أذربيجان
- 01.04.2025 [18:51]
إجراء تبادل واسع للآراء بين أذربيجان وإيران بشأن العلاقات السياسية الثنائية
- 01.04.2025 [17:16]
تطهير مساحة 4556 هكتار من الألغام والذخيرة الحية خلال الشهر الماضي
- 01.04.2025 [16:16]