باكو، 5 أبريل، أذرتاج

قام وفد من مكتب السياحة الأذربيجاني بزيارة أوزبكستان حيث تم توسيع نطاق التعاون السياحي بين البلدين.

وتم توقيع مذكرة تفاهم بين مكتب السياحة الأذربيجاني والمركز الوطني للترويج الأوزبكي وتنص الوثيقة على تطوير منتجات سياحية مشتركة ضمن "جولات طريق الحرير" وتنظيم فعاليات ترويجية واجتماعات B2B.

كما عقدت اجتماعات مع أكاديمية السياحة التابعة للأمم المتحدة في سمرقند وجامعة السياحة والتراث الدولي "طريق الحرير". وتم الاتفاق على إجراء أبحاث مشتركة حول تطوير "طريق الحرير" كمنتج سياحي وتحسين التعليم السياحي.

ومن المتوقع أن يتيح هذا التعاون فرصاً جديدة لزيادة تدفق السياح بين البلدين.