رصد الزلازل يسجل هزات أرضية قرب العاصمة الجورجية

تبيليسي، 06 أبريل، أذرتاج

سجلت أجهزة محطة تبيليسي لمركز رصد الزلازل الجورجي على بعد 12 كلم عن العاصمة الجورجية هزات أرضية في أراضي محافظة تتريسكارو الجورجية صباح 6 أبريل نيسان اليوم.

وقال المركز في بيان إن الزلزال ضرب المنطقة بقوة 3.6 درجات وشعر بها أهالي العاصمة الذين يبلغون على شبكات التواصل الاجتماعي بوقوع هزات أرضية أخرى قبل الظهر مرتين أيضا.

ولم ترد بعدُ أية معلومات حول الإصابات والخسائر الروسية او المادية.