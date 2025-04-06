القوات المسلحة لارمينيا تطلق النار المكثف على مواقع الجيش الاذربيجاني في اتجاهات مختلفة

باكو، 7 أبريل، (أذرتاج)

أطلقت وحدات القوات المسلحة لارمينيا الواقعة في محافظات جوروس وقاراكيلسه وباساركيتشار وكشيشكند وتوفوزقالا وجمبرك النار المكثف باستخدام الأسلحة المختلفة على مواقع الجيش الاذربيجاني من ليلة 6 ابريل الى الساعة 04:30 في 7 ابريل.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان وحدات الجيش الاذربيجاني ردت بالمثل على الجانب الأرميني.