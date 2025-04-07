الفلبين.. بركان "كانلاون" يطلق عمودا من الرماد بارتفاع 4 كم

باكو، 8 أبريل، (أذرتاج)

أدى ثوران بركان في وسط الفلبين في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء إلى إطلاق عمود من الرماد في السماء بارتفاع 4 كيلومترات، وسط دعوات لإقفال المدارس المحلية.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل انه يعد بركان كانلاون واحدا من 24 بركانا نشطا في الفلبين، الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

وكانت المنطقة المحيطة بالبركان في جزيرة نيغروس لا تزال تحت أوامر الإخلاء عندما بدأ البركان بقذف الرماد الثلاثاء.