قوات أرمينيا تستهدف مواقع جيش أذربيجان بطلقات نارية

باكو، 9 ابريل، (اذرتاج)

تعرضت مواقع جيش أذربيجان لطلقات نارية من طرف قوات أرمينيا المسلحة باستخدام الأسلحة الخفيفة من اتجاه قريتي قارائمان ويوحاري شورجا بمحافظة باسار كيتشار من الساعة 19:20 الى الساعة 22:30 يوم 8 أبريل.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان وحدات الجيش الاذربيجاني ردت بالمثل على الجانب الأرميني.