قافلة من 54 عائلة أخرى تصل إلى قرية صوقوفوشان مسقط رأسها ضمن العودة الكبرى

باكو، 9 أبريل، (أذرتاج)

تستمر عملية عودة النازحين السابقين إلى قرية صوقوفوشان الجارية إعادة بنائها وترميمها بعد تحريرها من الاحتلال الأرميني وذلك تنفيذا لتوجيهات من الرئيس إلهام علييف.

أفادت وكالة أذرتاج أن العائلات التي أعيدت اليوم إلى قرية صوقوفوشان المحررة من الاحتلال الأرميني تسلمت مفاتيح بيوتها الجديدة.

وحضر حفل تقديم المفاتيح مسؤولون عن إدارة الممثل الخاص للرئيس الأذربيجاني بمدينة خانكندي ومحافظتي أغدره وخوجالي ولجنة الدولة لشؤون اللاجئين.

يذكر انه تم توديع قافلة تالية من النازحين السابقين من المجمع السكني الواقع في الأراضي المختلفة للجمهورية وتضم القافلة هذه المرة 54 عائلة مكونة من 170 شخص.

وستسكن العائلات العائدة في منازل بقرية صوقوفوشان بنيت من جديد أو تم ترميمها وإصلاحها على أساس توجيه رئيس الدولة.

وشكر سكان جبرائيل العائدين إلى وطنهم للرئيس إلهام علييف وللنائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا على إحاطتهم بالرعاية الشاملة التي تقدمها الدولة. كما أعربوا عن امتنانهم للجيش الأذربيجاني الشجاع وجنودنا وضباطنا الأبطال الذين حرروا أراضينا من الاحتلال وسألوا الله تعالى أن يرحم شهدائنا.

ويذكر أن حوالي 40 ألف شخص يقيمون في الوقت الحاضر في أراضي منطقتي قراباغ وزنكزور الشرقية ويتضمن الرقم بجانب اللاجئين السابقين العائدين إلى مسقط رؤوسهم أولئك الذين يعملون على تنفيذ مختلف المشاريع في تينك المنطقتين وكذلك الذين يؤدون المهام الخدمية في الفروع المحلية التابعة لمختلف المؤسسات والإدارات العامة ولدى مؤسسات الصحة والتعليم والثقافة والسياحة والصناعة والطاقة التي استأنفت فعالياتها هنالك.