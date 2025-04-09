إصابة 13 شخصا في حادث منجم فحم بأنقرة

باكو، 10 أبريل، (أذرتاج)

أصاب 13 شخصا نتيجة انهيار صخور من مناجم الفحم في أنقرة.

أفادت وكالة أذرتاج أن الحادث وقع ليلة 10 أبريل في قضاء هيركاتيبي.

وقال محافظ أنقرة واصب شاهين إن حالة أحد المصابين تعتبر خطيرة. وذكر أنه كان هناك 29 شخصا في المنجم وقت وقوع الحادث.

وأضاف المحافظ: "تم نقل 11 من عمال المناجم المصابين إلى مستشفى ولاية بايبازاري، بينما يتلقى اثنان العلاج في مستشفى أنقرة".

تم فتح تحقيق في تداعيات الحادث.