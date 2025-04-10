بحث آفاق التعاون بين أذربيجان وقطر في مختلف المجالات الثقافية

باكو، 10 أبريل، (أذرتاج)

تقام فعاليات أيام الثقافة القطرية في باكو خلال الفترة ما بين 10 - 13 أبريل وبهذه المناسبة وصل الوفد الكبير برئاسة وزير الثقافة للدولة الصديقة في زيارة الى أذربيجان.

في إطار الزيارة عقد اجتماع ثنائي يوم 10 أبريل بين وزير ثقافة جمهورية أذربيجان عادل كريملي ووزير ثقافة دولة قطر الشيخ عبد الرحمن بن حمد آل ثاني.

وأفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الثقافة أن الوزير عادل كريملي رحب بنظيره القطري وقدم له تهانيه بمناسبة الحدث الثقافي الهام.

وأشار إلى أن العلاقات بين جمهورية أذربيجان ودولة قطر تتطور بشكل شامل على أساس العلاقات الودية المبنية على الثقة المتبادلة بين قادة البلدين. لقد تم إرساء التعاون الناجح بين البلدين على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف.

وأكد الوزير أن ثرائنا الثقافي هو الآخر يقرّب بين شعبينا. تم تذكر أيام الثقافة الأذربيجانية التي أقيمت في مدينة الدوحة عاصمة قطر في فبراير 2024 لتقديمها الرسمي لثقافتنا. وأضاف عادل كريملي: "تشارك دولة قطر بشكل وثيق في مختلف الفعاليات الدولية التي تُقام في أذربيجان أيضا. وأعتقد أن أيام الثقافة القطرية التي تُقام في باكو ستُسهم بشكل كبير في تطوير العلاقات الثقافية بين البلدين".

وشكر وزير الثقافة القطري الشيخ عبد الرحمن بن حمد آل ثاني عادل كريملي على حفاوة الاستقبال. وشكر الجانب الأذربيجاني على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي حظي بها الوفد القطري. وأعرب الوزير القطري عن ارتياحه لإعادة تمثيل ثقافة بلاده في أذربيجان بعد 16 عاما مؤكدا أن مثل هذه الفعاليات ضرورية للتكامل الثقافي.

وجرى خلال الاتصال بحث آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الثقافية.