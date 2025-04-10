المنتدى الدولي السادس للذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة يعقد في باكو

باكو، 11 أبريل، (أذرتاج)

يعقد المنتدى الدولي السادس للذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في جامعة آدا بمدينة باكو.

افادت وكالة أذرتاج أن الهدف الرئيسي للمنتدى هو مناقشة أحدث الابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال وتقوية العلاقات بين الأوساط الأكاديمية والصناعة والقطاع العام.

ويشارك في المنتدى أساتذة مؤثرون من جامعة كولومبيا ومعهد فلوريدا للتكنولوجيا وجامعة نيويورك وجامعة تالين للتكنولوجيا.

بعد الافتتاح الرسمي للحدث، قدم الرئيس التنفيذي لشركة "Neurotime" وقار جوادوف والمؤسس المشارك سامر روستاموف عرضا تقديميا حول "الذكاء الاصطناعي عند مفترق الطرق بين الأوساط الأكاديمية والصناعة".

كما يشارك في المنتدى رؤساء تنفيذيون لشركات معروفة في هذا المجال.

وسيستمر الحدث بحلقات نقاش.