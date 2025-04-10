وكالة الأنباء الحكومية الأذربيجانية

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أبيدجان تحتضن لقاء رفيع المستوى من أجل تعزيز الرأسمال البشري

أبيدجان تحتضن لقاء رفيع المستوى من أجل تعزيز الرأسمال البشري

الرباط، 11 أبريل، أذرتاج

استضافت العاصمة الاقتصادية الإيفوارية أبيدجان، يوم أمس، ورشة عمل رفيعة المستوى تتمحور حول تعزيز الرأسمال البشري.

وحضر هذا اللقاء الذي نظم بمبادرة من وزارة الاقتصاد والتخطيط والتنمية الإيفوارية، وزراء ومسؤولون حكوميون وممثلون عن منظمات دولية وخبراء وفاعلون من القطاع الخاص، بالإضافة إلى شخصيات أخرى من عدة دول، منها الكوت ديفوار والمغرب وغانا والفيتنام والهند وباكستان.

أفاد مراسل وكالة أذرتاج بالرباط، حسب المغرب العربي للأنباء، أن هذه الورشة تأتي في أعقاب ندوة حكومية حول البرنامج الوطني للتنمية (2026-2030) في كوت ديفوار، التي نظمت خلال شهر فبراير الماضي، والتي أكد خلالها المشاركون بالإجماع على أن أحد التوجهات الرئيسية هو تقديم استجابات ملموسة ومستدامة لإشكالية الرأسمال البشري عالي الإنتاجية وكذلك الوسائل لتحقيق ذلك.

وبحسب المنظمين، فإن هذه الورشة رفيعة المستوى تعد ترجمة عملية للجهود المبذولة لبناء استراتيجية "ناجعة" لتنمية الرأسمال البشري، مع خيارات قطاعية استراتيجية، لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز الازدهار الاجتماعي.

وبهذه المناسبة، ذكرت وزيرة الاقتصاد والتخطيط والتنمية الإيفوارية، نيالي كابا، في كلمة نيابة عن الوزير الأول روبرت بوكري مامبي، أن البرنامج الوطني للتنمية (2026-2030) يطمح إلى جعل الكوت ديفوار دولة ذات دخل متوسط أعلى بحلول عام 2030.

وأشادت بالنمو الاقتصادي السريع الذي سجلته بلادها خلال السنوات الأخيرة سواء على مستوى إفريقيا أو العالم، مبرزة أنه منذ عام 2011، قامت كوت ديفوار بتنفيذ إصلاحات هيكلية هامة واستثمارات سوسيو اقتصادية كبيرة.

من جانبها، أكدت مديرة العمليات في البنك الدولي، ماري شانتال أوانييليجيرا، أن الكوت ديفوار قطعت بالفعل شوطا طويلا كمحرك للنمو في غرب إفريقيا، مسجلة أن هذا البلد يولي أهمية بالغة لمسألة تسريع النمو الاقتصادي.

وركزت المناقشات في هذا اللقاء على عدد من المواضيع، منها "أهمية الرأسمال البشري والاستثمارات في أول 2000 يوم من الحياة"، و"أزمة التعلم والنمو الاقتصادي"، و"تحسين كفاءات الشباب من أجل التوظيف”، و"تطوير اليد العاملة المؤهلة وحماية الرأسمال البشري"، و"الاستثمار في الكفاءات وحماية واستخدام الرأسال البشري".

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