اجتماع مجلس وزراء خارجية رابطة الدول المستقلة يعقد في دوشانبه

باكو، 11 أبريل، (اذرتاج)

اختتم الأمين العام لرابطة الدول المستقلة سيرغي ليبيديف الاجتماع المغلق لمجلس وزراء خارجية رابطة الدول المستقلة في ألماتي.

أفادت أذرتاج نقلا عن وكالة أنباء كازاخستان الدولية كازينفورم أن الحوار في جميع المواضيع جرى في جو من الإخلاص والنهج الإيجابي.

وقال ليبيديف إنه "اتُخذت قرارات بروتوكولية في إطار محدود لتحليل أنشطة هيئات التعاون في رابطة الدول المستقلة في مختلف المجالات. كما تقرر عقد الاجتماع المقبل لمجلس وزراء الخارجية بدوشانبه في 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2025".

وأكد رئيس مجلس وزراء خارجية رابطة الدول المستقلة وزير خارجية جمهورية طاجيكستان سراج الدين مهر الدين أن رئاسة بلاده المجلس ستستمر على أساس مبادئ الاستمرارية والاحترام رأي كل دولة مشاركة.

وكان جدول أعمال الاجتماع الأخير لمجلس وزراء خارجية رابطة الدول المستقلة يتضمن 13 مسألة و17 وثيقة مشاريع.