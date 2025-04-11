وزارة الدفاع: جيش أذربيجان اتخذ تدابير بالمثل على استهداف قوات أرمينيا مواقع جيش أذربيجان بطلقات نارية من جديد

باكو، 12 أبريل، أذرتاج

قالت وزارة الدفاع في بيان إن مواقع جيش أذربيجان تعرضت من جديد وبضع مرات لطلقات نارية من طرف قوات أرمينيا المسلحة باستخدام الأسلحة الخفيفة من اتجاهي محافظتي كوروس وباسار كيتشار من الساعة 20.10 إلى 23.15 يوم 11 أبريل نيسان.

وجاء في بيان الوزارة أن وحدات جيش أذربيجان اتخذت تدابير بالمثل في الاتجاهين المذكورين