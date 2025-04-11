وزيرا الدفاع الأذربيجاني والتركي يناقشان الوضع الراهن للتعاون العسكري في أنطاليا

باكو، 12 أبريل، )أذرتاج)

التقى وزير الدفاع الأذربيجاني الجنرال ذاكر حسنوف مع نظيره التركي يشار غولر في إطار منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

افادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع أن الجانبين ناقشا خلال اللقاء الوضع الراهن وآفاق تطوير التعاون العسكري بين البلدين الشقيقين.

كما تبادلا وجهات النظر حول قضايا الأمن الإقليمي.