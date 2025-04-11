بحث آفاق التعاون بين أذربيجان وروسيا في مجال التعليم العسكري

باكو، 12 أبريل، (أذرتاج)

قام رئيس الأكاديمية العسكرية لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في الاتحاد الروسي والدكتور في العلوم التاريخية الجنرال فلاديمير زارودنيتسكي والوفد المرافق له بزيارة جامعة الدفاع الوطني الاذربيجانية.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع ان رىيس الجامعة الجنرال كوندوز عبدلوف أعرب عن ارتياحه من رؤية الضيوف في البلد.

ونوقش خلال اللقاء الوضع الحالي وآفاق تطوير التعاون بين أذربيجان وروسيا في مجال التعليم العسكري.

تم تقديم إحاطة للضيوف الروس حول تاريخ إنشاء الجامعة ونظامها التعليمي بالإضافة إلى أهدافها ومهامها المستقبلية.

وبعد ذلك قام الوفد الروسي بزيارة معهد حيدر علييف العسكري.

وتلقى الممثلون معلومات مفصلة حول تاريخ ومجالات نشاط المعهد العسكري الرئيسية وتمت الإجابة عن الأسئلة ذات الاهتمام المشترك.