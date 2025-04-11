عقد لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام في وزارة الدفاع

باكو، 12 أبريل، (أذرتاج)

عقد يوم 11 أبريل لقاء في إدارة الصحافة والعلاقات العامة بوزارة الدفاع بمشاركة ممثلين عن الوزارة ووكالة تطوير الإعلام والهيئات الإعلامية.

وتم في البداية إحياء ذكرى الزعيم الوطني للشعب الأذربيجاني حيدر علييف والشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من اجل سيادة وسلامة اراضي بلدنا بالوقوف دقيقة صمت وتم عزف النشيد الوطني الأذربيجاني.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع أنه تم إطلاع الضيوف على استراتيجية الاتصالات لوزارة الدفاع التي تمت الموافقة عليها بموجب القرار الصادر عن وزير الدفاع العقيد العام ذاكر حسنوف.

كما تم تقديم إحاطات حول العمل الذي تقوم به وزارة الدفاع في مجال الاتصالات بما في ذلك وسائل الإعلام والعلاقات العامة والتدابير المتخذة للاستجابة السريعة لنداءات المواطنين وضمان رضاهم وتنظيم نظام التعليم العسكري وقواعد القبول في المؤسسات التعليمية الخاصة.

وأكد المتحدثون على أهمية تعزيز الروح العسكرية لدى الشباب والحفاظ على السرية العسكرية أثناء المقابلات والتصوير.

وفجرى في الختام تبادل مفصل لوجهات النظر وتمت الإجابة عن الأسئلة المتبادلة والاستماع إلى اقتراحات المشاركين.