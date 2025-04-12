 مناقشة جوانب الثقافة الموحّدة والمفرقة في منتدى أنطاليا الدبلوماسي

أنطاليا، 13 أبريل، أذرتاج

جرت مناقشة دور الثقافة في العالم المعاصر في المنتدى الدبلوماسي في أنطاليا حيث تناول المشاركون في الجلسة القادمة موضوع "هل الثقافة توحد أم تفرق؟".

وشارك عدد كبير من الشخصيات البارزة في حلقة النقاش بما في ذلك الأمين العام للمنظمة الدولية للثقافة التركية سلطان راييف ورئيس الأكاديمية التركية الدولية البروفيسور شاهين مصطفايف والأمين العام لمبادرة الثقة والتفاعل في آسيا قيرت سارباي والأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون نورلان يرمكباييف ورئيس المركز الإيراني للدراسات السياسية والدولية سعيد خطيب زاده ورئيس برنامج الشرق الأوسط وأفريقيا ماريا لويزا فانتابي وكذلك مستشار السياسة الرئيسي في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط طارق عثمان.

تحدث المتحدثون عن الثقافة كأحد الأسس التي تشكل حياة الفرد أو الجماعة أو الأمة حيث تؤثر في طريقة عيشهم معًا وتخلق إحساسًا قويًا بالانتماء لكنها قد تؤدي أيضًا إلى الانقسامات.

تمت مناقشة جوانب الثقافة الموحِّدة والمفرِّقة في هذا العصر الذي يشهد تزايد الانقسامات إلى جانب الترابط العالمي. وأشار المشاركون في هذا السياق إلى أهمية فهم القضايا الثقافية بعمق في عالمنا المقسّم.