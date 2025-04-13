زلزال بقوة 6.5 درجات يضرب قبالة سواحل تونغا

باكو، 14 أبريل، (أذرتاج)

ضرب زلزال بقوة 6.5 درجات قبالة سواحل تونغا.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مركز الزلازل الأوروبي المتوسطي أن الهزات الأرضية وقعت على بعد 635 كيلومتر جنوب غرب نوكو ألوفا عاصمة تونغا التي يبلغ عدد سكانها 22400 نسمة.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.