زلزال بقوة 6.5 درجات يضرب قبالة سواحل تونغا
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زلزال جديد يضرب طاجيكستان
- [17:22]
ارتفاع سعر برميل النفط
- [10:55]
وفد مدينة قيصرية التركية يزور شوشا المحررة – تـــحديـــث
- 13.04.2025 [20:20]
تسخير فناء مجدد تال للسكان في العاصمة باكو – صور
- 13.04.2025 [19:44]
افتتاح جناح أذربيجان الوطني في معرض أوساكا كانساي إكسبو 2025
- 13.04.2025 [19:20]
رئيس حكماء الدول التركية: انتعش العالم التركي مع انتصار قره باغ
- 13.04.2025 [17:38]
مناقشة جوانب الثقافة الموحّدة والمفرقة في منتدى أنطاليا الدبلوماسي
- 13.04.2025 [17:00]
رئيس مجلس الشيوخ الروماني يصل إلى أذربيجان
- 13.04.2025 [12:01]
وزير الخارجية يبحث مع وزير خارجية فنزويلا إمكانيات توسيع التعاون الثنائي
- 12.04.2025 [23:36]
وزيرا خارجية أذربيجان و الملديف يناقشان فرص التعاون الثنائي
- 12.04.2025 [22:57]
مناقشة نموذج التعاون الخاص بمنظمة الدول التركية في منتدى أنطاليا الدبلوماسي
- 12.04.2025 [22:41]
الرئيس إلهام علييف يختتم زيارة عمل الى تركيا
- 12.04.2025 [20:10]
مناقشة تحديات وفرص التعاون الإقليمي في جنوب القوقاز ضمن منتدى أنطاليا
- 12.04.2025 [19:47]
عقد لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام في وزارة الدفاع
- 12.04.2025 [18:19]
وزيرا خارجية أذربيجان وروسيا يناقشان مسائل الأمن الدولي
- 12.04.2025 [17:59]
تسجيل زلزال في شاماخي
- 12.04.2025 [17:15]
الرئيس إلهام علييف يلتقي الأمين العام لمجلس أوروبا في أنطاليا - تحديث
- 12.04.2025 [16:21]
بحث آفاق التعاون بين أذربيجان وروسيا في مجال التعليم العسكري
- 12.04.2025 [16:12]
وزيرا خارجية أذربيجان وأرمينيا يبحثان عملية التطبيع في أنطاليا
- 12.04.2025 [16:11]
جيهون بيراموف يطلع هاكان فيدان على عملية التطبيع بين أذربيجان وأرمينيا
- 12.04.2025 [12:09]
عقد المؤتمر العلمي المكرس لتراث ألبانيا القوقازية في الفاتيكان
- 11.04.2025 [21:55]
نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي يهنئ رئيس أذربيجان
- 11.04.2025 [21:31]
نائب رئيس إندونيسيا يهنئ النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني
- 11.04.2025 [20:59]
رئيس إندونيسيا يهنئ رئيس أذربيجان
- 11.04.2025 [20:58]
عقد منتدى الأعمال الأذربيجاني المولدوفي
- 11.04.2025 [20:53]
الرئيس إلهام علييف يجتمع مع رئيس وزراء جورجيا في أنطاليا – تـــحـــديـــث
- 11.04.2025 [20:38]
وزير الطوارئ يجتمع مع سفير باكستان
- 11.04.2025 [19:36]
شيخ الأزهر الشريف يهنئ رئيس أذربيجان
- 11.04.2025 [19:28]
رئيس الوزراء يعقد اجتماع المجلس الاقتصادي
- 11.04.2025 [18:52]
الرئيس إلهام علييف يجتمع مع رئيس سوريا في أنطاليا – تــحــديـــث
- 11.04.2025 [18:23]
رئيس شركة النفط يبحث مع نائب رئيس وزراء مولدوفا فرص تطوير العلاقات
- 11.04.2025 [17:22]
التعاون في مجال الأمن الغذائي بين أذربيجان ومولدوفا يتوسع
- 11.04.2025 [15:59]
اجتماع مجلس وزراء خارجية رابطة الدول المستقلة يعقد في دوشانبه
- 11.04.2025 [15:50]
رئيس الوزراء علي أسدوف يلتقي وزير الثقافة القطري
- 11.04.2025 [15:24]
اجتماع بين رئيسي أذربيجان وتركيا إلهام علييف ورجب طيب أردوغان في انطاليا
- 11.04.2025 [14:34]
أبيدجان تحتضن لقاء رفيع المستوى من أجل تعزيز الرأسمال البشري
- 11.04.2025 [13:59]
عالم مصري يكتب عن منتدى جامعة أدا السياسي الدولي
- 11.04.2025 [13:54]
العودة الكبرى: آغدره تستقبل دفعة أخرى من سكانها
- 11.04.2025 [13:01]
الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس قبرص الشمالية في أنطاليا – تــحــديــث
- 11.04.2025 [12:22]
المنتدى الدولي السادس للذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة يعقد في باكو
- 11.04.2025 [11:56]
انطلاق فعاليات المنتدى الدبلوماسي الرابع في أنطاليا
- 11.04.2025 [11:03]
سعر النفط الأذربيجاني يتجاوز 66 دولارا
- 11.04.2025 [10:43]
ارتفاع سعر برميل النفط
- 11.04.2025 [10:41]
تساقط الثلوج في المناطق الجبلية
- 11.04.2025 [10:38]
قوات أرمينيا تستهدف مواقع جيش أذربيجان بطلقات نارية
- 11.04.2025 [10:07]
بحث آفاق التعاون بين أذربيجان وقطر في مختلف المجالات الثقافية
- 10.04.2025 [15:28]
رئيس أذربيجان يصل الى تركيا في زيارة عمل
- 10.04.2025 [15:02]
إصابة 13 شخصا في حادث منجم فحم بأنقرة
- 10.04.2025 [11:53]
السعودية تحذّر الراغبين بالحج من التعامل مع القنوات غير الرسمية
- 10.04.2025 [11:44]
العودة الكبرى: أغدام تستقبل دفعة أخرى من سكانها
- 10.04.2025 [11:15]
انخفاض سعر النفط الاذربيجاني
- 10.04.2025 [10:40]
انخفاض سعر برميل النفط
- 10.04.2025 [10:37]
قوات أرمينيا تستهدف مواقع جيش أذربيجان بطلقات نارية
- 10.04.2025 [10:32]
عرض الفيلم الوثائقي لدى مركز نظامي للسينما بمبادرة ليلى علييفا
- 10.04.2025 [10:16]
بحث الوضع الراهن للعلاقات الثنائية الأذربيجانية الروسية في موسكو
- 09.04.2025 [20:50]
ولي عهد دولة الكويت يهنئ الرئيس الأذربيجاني
- 09.04.2025 [20:01]
نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي يهنئ الرئيس الأذربيجاني
- 09.04.2025 [19:31]
رئيس الإمارات يهنئ الرئيس الأذربيجاني
- 09.04.2025 [19:27]
بحث آفاق تنمية العلاقات الأذربيجانية المولدوفية
- 09.04.2025 [19:21]