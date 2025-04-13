مؤتمر حول موضوع "حيدر علييف وأذربيجان السيادية" في خانكندي

خانكندي، 14 أبريل، (أذرتاج)

تقام سلسلة من الفعاليات بمناسبة إعلان عام 2025 "عام الدستور والسيادة" في بلدنا بموجب مرسوم الرئيس إلهام علييف الصادر 28 ديسمبر 2024.

وفي هذا السياق يعقد في 14 أبريل نيسان مؤتمر حول موضوع "حيدر علييف وأذربيجان السيادية" في جامعة قراباغ الواقعة في مدينة خانكندي بتنظيم مشترك من مكتب المدعي العام ووزارة العلوم والتعليم بالشراكة مع جامعة قراباغ.

أفادت وكالة أذرتاج أن المؤتمر يشارك فيه المدعي العام كامران علييف ووزير العلوم والتعليم أمين أمر اللهيف ومسؤولون حكوميون ومحامون وممثلون عن وسائل الإعلام وباحثون شباب.