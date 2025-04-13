تخليد ذكرى أفراد الطاقم والركاب الذين لقوا حتفهم في حادث تحطم الطائرة

باكو، 14 أبريل، (أذرتاج)

تم تخليد ذكرى أفراد طاقم وركاب طائرة الركاب "إمبراير 190" التابعة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية أذال التي تحطمت أثناء تنفيذها الرحلة بين باكو وغروزني.

أفادت وكالة أذرتاج أن متسلقي الجبال الأذربيجانيين قاموا في محمية "خيناليق ومسار الهجرة" التاريخية والثقافية والإثنوغرافية الحكومية بتركيب لوحة تذكارية تحمل أسماء الأبطال الذين لقوا حتفهم في الحادث وتحمل اللوحة التذكارية أسماء أفراد الطاقم إيغور كشنياكين وألكسندر كاليانينوف وحكومة علييفا بالإضافة إلى عبارة "في ذكرى أفراد الطاقم والركاب المتوفين".

يذكر ان طائرة شركة خطوط أذربيجان الجوية أذال التي كانت تنفذ الرحلة من باكو إلى غروزني في 25 ديسمبر الماضي تحطمت على مقربة من مدينة أكتاو الكازاخستانية وأدى الحادث إلى مقتل 38 راكبا من 67 شخصا كانوا على متنها علما بأن 3 أشخاص من أفراد الطاقم توفوا ونجا اثنان منهم.

وأحضر الى أذربيجان في 26 ديسمبر 14 جريحا وجثامين 4 متوفين وفي 29 ديسمبر جثث 24 متوفيا ومن ضمنهم جثث 3 من أفراد الطاقم.

ووجه الرئيس إلهام علييف عقب الحادث إنشاء لجنة الدولة لتحقيق الحادث المروع وأصدر مرسوما نص على مناداة يوم 26 ديسمبر بيوم الحداد الوطني. كما رسم الرئيس علييف بتكريم المتوفين من أفراد الطاقم وهم القبطان كشنياكين والطيار الثاني كاليانينوف والمضيفة حكومة علييفا بلقب بطل أذربيجان الوطني وتكريم فردي الطاقم الآخرين ذو الفقار أسدوف والمضيفة أيدان رحيملي بوسام "الشجاعة".

وتدل المعطيات الأولية على ان سبب تحطم الطائرة يعود الى تدخل خارجي فيزيائي وفني وضربة مستهدفة من الأرض بسلاح مضاد للطائرات يتم تحديد نوعه.

وبعد العثور على جهازي تسجيل بيانات الطيران تم البعث بهما إلى البرازيل للتحقيق الشامل.