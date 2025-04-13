طاشكسن، 14 أبريل، أذرتاج

غرس أكثر من 1500 شجرة في طاشكسن ضمن عام الدستور والسيادة في حملة تالية للتشجير.

وشارك في الحملة قيادة السلطة التنفيذية للمحافظة ونشطاء المجتمع وسكان المحافظة ومتطوعون شباب حيث قاموا بتوفير الرعاية الزراعية اللازمة للأشجار المزروعة.

هذا وقد أسست محافظة طاشكسن في 8 أغسطس عام 1930م على مساحة 05ر1 ألف كم مربع. ويبلغ عدد سكانها 4ر35 ألف نسمة حسب إحصاءات 1 يناير عام 2020م بالكثافة السكانية البالغة 34 نسمة على كل كم مربع.

وتبعد محافظة جليل أباد عن العاصمة باكو 397 كم.

وتتألف المحافظة من 49 منطقة سكنية وهي مدينة طاشكسن العاصمة وقصبات ألونيت داغ ويوخاري طاشكسن وطاشكسن وقوشجي الخمس وقرى أشاغي طاشكسن وتشيراقلي وزين زهال وألمالي وكوللو ويول قولار وصوقوفوشان ودسته فور وقِيِقلي وشاه ولدلي وقره قولار وقره تاغلار وألاخانتشالي وشاه كرم وزاغالي وخوش بولاق وقازاخ يولتشولار واحمدلي ودار دره وملا حسنلي وقاباق تبه ورسولو وبير ورديلار وطازه كند وجوني كند وتابان وأستاف وجلين قايا ودَوْرالي وأمير وار وقازاخلي وأمير وال احمدلي وجور بولاق وزيْليك وقويتول وتشوفدار وشاي كند وقوشجي وبايان وتشاناقجي وزِوْلان وموشاواق وكمر قايا وقوشجي كوربوسو الـ43.

وكانت محافظة طاشكسن تسمى دسته فور الى عام 1956م وألغيت عام 1963م والحقت أراضيها الى محافظة جيوجول وبعد عامين استعيدت من جديد. وتحد مع أرمينيا في الجنوب الغربي.

وتقع محافظة طاشكسن على المنحدرات الشمالية من سلسلة جبال موروف داغ وشاه داغ بالقوقاز الصغرى ومن ذرواتها العليا هينال داغ 3367م وقوشقار 3361م. وتحتضن الثروات الطبيعية مثل الحديد والكوبالت والألونيت والذهب والرخام وعدد من ينابيع معدنية.

مناخ طاشكسن حار معتدل جاف في الشتاء في المنطقة الجبلية الوسطى فيما تخيم على المنطقة الجبلية البرودة والرطوبة ومريح نسبيا في الصيف حيث أن حرارة الطقس المتوسطة 12-2 مئوية تحت الصفر في يناير و6-18 مئوية في يوليو وحجم الأمطار السنوية 500-900 ملم.

وأنهار قوشقار وشمكير وكنجة تجري من أراضيها وهي تخص حوض نهر كور. وأنشئت خزانة المياه على نهر قوشقار.

وتتفوق تربية المواشي وزراعة البطاطس على سائر المجالات الاقتصادية في طاشكسن التي تعد من اهم محافظات الصناعات التعدينية بجانب كونها احدى أحسن مصافي جنوب القوقاز لتربية المواشي خاصة في خوش بولاق. ومصافي طاشكسن تقع على ارتفاع يزيد عن 2000 م من سطح البحر ما يجذب مربي المواشي منذ القرون القديمة.

وقبل الإسلام كان الأهالي المحليين يعتنقون الدين المسيحي وبما أن سياسة نشر الإسلام كانت بطيئة في المناطق الجبلية تكثر المعابد الألبانية المسيحية في جبال طاشكسن.

ويعمل منذ 1958م قلم تحرير برامج إذاعة الراديو المحلي. وتسلط جريدة "طاشكسن" الضوء على حياة المحافظة منذ 1933م وكانت تصدر عن إدارة السلطة التنفيذية الى 1991م حيث أصبحت جريدة مستقلة.

وفي محافظة طاشكسن عدد كثير من الآثار التاريخية القديمة الدينية والثقافية ومنها معبد تشيتشاروند في قرية بايان من القرن الخامس عشر وجسر ذي عماد واحد على نهر قوش قره شاي من القرن التاسع عشر وقلعة ديكباش الصغيرة في قرية جور بولاق من العصر الحجري القديم وقلعة أركيناز الصغيرة من العصر الحديدي وقلعة مستوطن كويجه ليلر الصغيرة في قرية أمير وار من العصر الحديدي وغار "قره اينك" (البقر الأسود) من القرن الخامس عشر وقلعة الملا عبد الله بولاق الصغيرة في قرية خوش بولاق من العصر البرونزي وأتلال المقابر في قرية زاغالي و120 صندوق من المقابر الحجرية من العصر البرونزي والمعبد الألباني في قرية زيْليك من القرن الخامس عشر وضريح إسلامي في قرية أحمدلي وجسر أحادي القوس على نهر كنجة في قرية دسته فور من العصر الحجري والمعبد الألباني في قرية قاباق تبه من القرن الخامس عشر وغيرها.