زلزال جديد يضرب طاجيكستان

باكو، 14 أبريل، (أذرتاج)

ضرب زلزال جديد بقوة 4.7 درجات طاجيكستان.

أفادت وكالة أذرتاج أن الزلزال الأول وقع في الساعة 05:45 بالتوقيت المحلي على بعد 23 كيلومترا عن مدينة رشت. ووقعت الهزات الأرضية الثانية في الساعة 12:14 بالتوقيت المحلي.

يذكر أن الزلزال الذي ضرب طاجيكستان في 13 أبريل نيسان أدى إلى تدمير 29 منزلا ومؤسسة تعليمية واحدة.

وذكرت لجنة الطوارئ في البلد أن مركز الزلزال كان على بعد 21 كيلومترا عن مركز مدينة رشت و160 كيلومتر عن دوشنبه في الشمال الشرقي.

وشعر سكان أوزبكستان وقرغيزستان وجنوب كازاخستان بالهزات.