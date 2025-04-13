مدعي خانكندي العام: تتخذ كافة الإجراءات ضد الجريمة وحماية القانون في خانكندي

خانكندي، 14 أبريل، أذرتاج

قال مدعي مدينة خانكندي العام رشادت عروجوف في تصريح لصحفيين إن كافة الإجراءات والتدابير تتخذ ضد الجريمة وحماية القانون في الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني مثلما في جميع أراضي أذربيجان بما فيها مدينة خانكندي.

وأضاف المدعي عروجوف إن التدابير الضرورية تتواصل ضد الجريمة في خانكندي وسائر الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني.