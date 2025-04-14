مقتل أكثر من 450 شخص في هجوم جماعات مسلحة في دارفور

باكو، 15 أبريل، (أذرتاج)

قُتل 450 شخص في هجوم شنته قوات الدعم السريع المتمردة على مدى أربعة أيام على مخيمي زمزم وأبو شوك للنازحين في منطقة دارفور بالسودان.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وسائل الإعلام المحلية أن الهجوم أدى إلى مقتل 9 موظفين في مكتب منظمة الإغاثة الدولية "ريليف" في مخيم زمزم.

وقالت حركة تحرير السودان التي تدعم الحكومة المركزية في بيان إن الهجوم تسبب في فرار عشرات الآلاف من الأشخاص سيرا على الأقدام إلى مدينة الفاشر. وبما أن المنازل في المدينة لم تعد قادرة على استيعاب هذا العدد الكبير من الناس، فقد تم وضعهم في الملاجئ والمدارس وترك العديد منهم في العراء. ويواجهون نقصا في مياه الشرب والغذاء والأدوية.