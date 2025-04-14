تساقط 30 سنتيمترا من الثلوج في قريتي خيناليق وقيريز

باكو، 15 أبريل، (أذرتاج)

تساقطت الثلوج على المناطق الجبلية المرتفعة في قوبا وقوصار منذ ليلة 15 أبريل.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن مركز الأرصاد الجوية أن حوالي 30 سنتيمترا من الثلوج تساقطت في قريتي خيناليق وقيريز في قوبا. ويستمر حاليا تساقط الثلوج بكثافة في هذه المناطق السكنية.

ووصل ارتفاع الثلوج إلى 4 سنتيمترات في قرية لازا في محافظة قوصار. نتيجة تساقط الثلوج، انخفضت درجات الحرارة في المناطق الجبلية إلى درجة مئوية واحدة تحت الصفر.