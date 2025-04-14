مراكش تحتضن الدورة 3 من معرض “جيتكس إفريقيا"

الرباط، 15 أبريل، أذرتاج

انطلقت يوم أمس بمدينة مراكش المغربية، فعاليات الدورة الثالثة من معرض “جيتكس إفريقيا"، والتي ستتواصل إلى غاية يوم غذ الأربعاء.

أفاد مراسل وكالة أذرتاج بالرباط، حسب المغرب العربي للأنباء، أن أكثر من 100 مقاولة ومقاولة ناشئة أوروبية سجلت حضورها في أكبر معرض إفريقي للتكنولوجيا والمقاولات الناشئة، بهدف عرض خبراتها، وتعزيز الشراكات مع منظومات الابتكار الإفريقية، والمساهمة في دينامية ريادة الأعمال بالقارة.

وتتجسد هذه المشاركة من خلال حضور المجلس الأوروبي للابتكار، الذي أنشئ لدعم الابتكارات غير المسبوقة، عبر جناح خاص يضم خمس شركات أوروبية تكنولوجية رائدة، تنشط في مجالات استراتيجية مثل معالجة المياه ونجاعة الري الفلاحي وحلول تبادل المعطيات الآمنة والشفافة.

وبمناسبة هذه الفعاليات الهامة، اعتبرت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة المغربية، باتريسيا لومبارت كوساك، الحضور القوي بمثابة محطة تعكس متانة الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإفريقيا في مجالي الابتكار والبحث بدعم من استراتيجية البوابة العالمية للاتحاد الأوروبي، والتي تتوخى تعزيز الروابط في قطاعات رئيسية للتنمية المستدامة، ولا سيما الانتقال الرقمي.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى بلورة ميثاق جديد للمتوسط، بالتعاون مع شركائه، من شأنه تعميق الشراكة الأوروبية-المتوسطية، وتحديد مجالات تعاون ذات أثر ملموس على المجتمعات والمواطنين في ضفتي المتوسط. ومن المرتقب أن يقدم هذا الميثاق خلال الربع الأخير من عام 2025، مع اعتبار الرقمنة أحد محاوره المركزية.