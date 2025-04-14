أكثر من 1800 حالة اختناق في عاصفة ترابية بالعراق

الرباط، 15 أبريل، أذرتاج

أصيب نحو 1800 شخص بحالات اختناق جراء موجة من العواصف الترابية التي ضربت عدد من المحافظات، وانتشرت مقاطع على منصات التواصل الاجتماعي تظهر تحوّل أجواء بعض المناطق إلى اللون الأحمر.

أفاد مراسل وكالة أذرتاج، حسب وزارة النقل العراقية، أن العاصفة الرملية أدت إلى انعدام في الرؤية في العديد من المناطق وعرقلة حركة الملاحة الجوية في مطارَي النجف والبصرة الدوليين، لتعلن الوزارة لاحقا أن حركة الملاحة في مطارات بغداد والبصرة والنجف باتت مفتوحة أمام الملاحة العالمية.

وأوضحت المصادر الطبية ان جميع المستشفيات العراقية دخلت في حالة استنفار قصوى بعد اشتداد حالة العواصف الترابية في مناطق متفرقة من البلاد، حيث سجلت في محافظة المثنى جنوب البلاد أكثر من 700 حالة اختناق مع دخول كثر من 250 مصابا بالاختناق إلى مستشفيات النجف.

وأوردت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل العراقية في بيان أن مدن جنوب ووسط العراق تأثرت "بموجات غبار كثيفة ناتجة عن نشاط رياح سطحية قادمة من شرق السعودية وجنوب غرب العراق".