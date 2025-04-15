الهجمات السيبرانية إشكالية عالمية مقلقة عابرة للحدود

الرباط، 16 أبريل، أذرتاج

على هامش الدورة الثالثة لمعرض “جيتكس إفريقيا 2025” بمراكش، أكد الخبير الدولي في الأمن السيبراني والكاتب العام للمركز الإفريقي للأمن السيبراني، يوسف مزوز، أن الهجمات السيبرانية وباقي المخاطر المتصلة بالأمن على الإنترنت، هي إشكالية عالمية وعابرة للحدود يمكن أن تؤثر على أي بلد.

أفاد مراسل وكالة الأنباء أذرتاج بالرباط، حسب المغرب العربي للأنباء، أن الخبير مزوز، أوضح في هذا الباب، أن الهجمات السيبرانية قد تأتي من أي مكان في العالم، الشيء الذي يصعب التحديد الجغرافي للمخاطر، مضيفا أن تحقيق أمن سيبراني مطلق أمر غير ممكن، لكن ثمة العديد من التدابير والآليات لمواجهة قراصنة الإنترنت، بما في ذلك عبر استخدام الذكاء الاصطناعي.

وفي هذا السياق، شدد الخبير المغربي على أهمية التحول الرقمي مع التنبيه إلى بعض المخاطر التي قد تنجم عن هذا التحول على الصعيد العالمي.

ولفت إلى التطور المتزايد للهجمات السيبرانية الذي يتغذى على تنامي الذكاء الاصطناعي، مبرزا أن القراصنة يستخدمون الذكاء الاصطناعي لتصميم هجمات أكثر تعقيدا، محذرا من أن هذه التقنيات تستخدم اليوم أيضا لخلق وتطوير برمجيات خبيثة تباع في السوق السوداء للإنترنت.

وأمام هذا الواقع المقلق، شدد السيد مزوز على الحاجة العاجلة إلى مقاربة شاملة ومنسقة للأمن السيبراني، معتبرا أنه يتعين الأخذ بعين الاعتبار هذا البعد العالمي والعمل معا من أجل حماية عابرة للحدود.

كما شدد على أهمية تمكين المقاولات والمؤسسات من حلول في مجال الأمن السيبراني متكيفة مع حجم التحديات الراهنة.

وخلص الخبير إلى كون مصممي حلول الأمن السيبراني مدعوون إلى تطوير مقدراتهم بشكل مطرد تماشيا مع الطرق المبتكرة لقراصنة الإنترنت، ومن المهم في هذا الباب إحداث مختبرات للبحث والتطوير من أجل مواجهة هذه المخاطر بفعالية أكبر.