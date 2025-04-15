وزير الدفاع يبحث مع رئيس لجنة الدفاع البرلمانية التركي مسائل الأمن الإقليمي

باكو، 16 أبريل، أذرتاج

اجتمع وزير الدفاع الأذربيجاني ذاكر حسنوف في 16 أبريل اليوم مع رئيس لجنة الدفاع البرلمانية التركي وزير الدفاع التركي السابق خلوصي أكار مع الوفد المرافق له.

واكد الضيف على أهمية الزيارات المتبادلة مشددا على تطور العلاقات العسكرية البالغة مستوى التحالف الاستراتيجي بين أذربيجان وتركيا تطورا مستمرا.

وبحث الجانبان مسائل الأمن الإقليمي فيما تبادلا وجهات نظر حول سائر الشؤون ذات الاهتمام المشترك.