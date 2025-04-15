مركز "يارات" يدشن معرضا جماعيا في "البحر ذات يوم" – صور

باكو، 16 أبريل، أذرتاج

دشن مركز الفنون الجميلة الحديثة "يارات" لدى متحفه لفن الرسم الأذربيجاني للقرنين الـ20-21 معرضا جماعيا باسم "البحر ذات يوم".

وتعرفت نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف مؤسسة ورئيسة الجمعية الأهلية "إيديا" الحوار الدولي من اجل حماية البيئة ليلى علييفا ومؤسسة مركز "يارات" الرسامة عائدة محمودوفا على المعروضات.

وتعرض فيه أعمال فنية لفنانين أذربيجانيين في مجالات الرسم والجرافيك والتصوير الفوتوغرافي والفيديو، والتركيب والتطبيق فيما أشارت منسقة المعرض زهراء محمدوفا إلى أن المعرض يستكشف الروابط النفسية والثقافية بين بحر الخزر والشعوب التي تعيش حوله. يستند المعرض أيضًا إلى مفهوم "إبيستمولوجيا البحر" الذي قدمته الباحثة كارين إنغرسول الذي لا يرى البحر كموقع جغرافي فقط بل وكوسيلة لفهم العالم وتشكيل الهوية أيضا.

ويبرز المعرض أهمية بحر الخزر البيئية والثقافية وتحولات علاقاتنا مع المياه كأرشيف حي. كما ينوه المعرض إلى التغيرات التي طرأت على مستوى المياه في بحر الخزر والتأثيرات البشرية على البيئة. كما يشير إلى أن البحر في بعض الأحيان يُنظر إليه كخطر أو مصدر للموارد أكثر من كونه كائنًا مقدسًا وذلك وفقًا لما ورد في كتاب "الأذربيجانيون من الأنماط البدائية: صور العقلية" للفيلسوف حسن قلييف.

ويقدم الفنانون المعاصرون بحر الخمر كمكان حميم ودقيق ويربطون بين الماضي والحاضر. يعرض المعرض أعمالًا لفنانين مثل نادر إيمينوف وبابا علييف ولطيف فيض اللهيف وحسين حق وردييف ومير نائب حسين أوغلو وغيرهم.

وفي إطار الفعالية تم عقد مناقشات حول موضوع "ظل بحر الخزر" كما تم عرض فيلم وثائقي بعنوان "البحر" لمخرجه الفنان أوقتاي ميرقاسموف عام 1965. والفيلم يستخدم الموسيقى لنقل أجواء البحر دون الحاجة إلى حوار.