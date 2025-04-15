رئيس مدرسة باكو العليا للنفط يبحث مع سفير إسبانيا توسيع التعاون الأكاديمي

باكو، 16 أبريل، أذرتاج

بحث رئيس القائم بأعمال سفارة مملكة إسبانيا جوزيه بيدرو توروبيا مع الوفد المرافق له مع رئيس مدرسة باكو العليا للنفط إيلمار قاسموف مسائلتوسيع التعاون الأكاديمي.

وناقش الطرفان مسائل تنمية التعاون في مجالات تسريع تحول الطاقة والأبحاث والابتكارات والذكاء الاصطناعي والتبادل الاكاديمي والنقل المشترك لدرجات الطلاب وغيرها من المجالات الاستراتيجية فيما اكد الطرفان على وجوب نشاط مشترك نحو توسيع التعاون بين الخبراء والإخصائيين.