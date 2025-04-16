زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب إندونيسيا

باكو، 17 أبريل، (اذرتاج)

ضرب زلزال بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر سواحل جزيرة سولاويزي الإندونيسية.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية ان مركز الزلزال وقع على بعد 46 كيلومترا جنوب شرقي مدينة موديسي.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.