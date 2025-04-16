عقد المنتدى الثقافي الأول للعالم الإسلامي في شوشا

شوشا، 17 أبريل، (أذرتاج)

تستضيف مدينة شوشا عاصمة الثقافة الأذربيجانية اليوم المنتدى الثقافي الأول للعالم الإسلامي تحت عنوان "حماية وإحياء التراث الثقافي في الفترة ما بعد النزاع".

أفادت وكالة أذرتاج أن افتتاح المنتدى يحضره الممثل الخاص للرئيس الأذربيجاني في محافظات أغدام وفضولي وخوجاوند أمين حسينوف والممثل الخاص للرئيس الأذربيجاني في محافظة شوشا أيدين كريموف ونائبا وزير الثقافة فريد جعفروف وسعادة يوسفوفا وغيرهم من المسؤولين والخبراء الدوليين فضلا عن المتخصصين العاملين في مجال حماية التراث الثقافي.

إن الهدف الرئيسي للمنتدى هو حماية واستعادة التراث الثقافي المدمر والمعرض للخطر في المناطق المحررة خلال الفترة ما بعد النزاع وتعزيز التعاون بين بلدان العالم الإسلامي في هذا المجال.

وتجري المناقشات حول موضوع "التطبيق العملي لآليات الحماية الدولية: نماذج للتراث الثقافي في العالم الإسلامي بعد الصراعات" ويقدم المشاركون عروضا تقديمية حول مشاريع التعافي الناجحة والمناهج القانونية والمؤسسية من بلدان مختلفة.

وتكون الجلسة القادمة مخصصة لموضوع "إحياء التراث الثقافي: التكنولوجيا والابتكار والرقمنة". وتتم مناقشة دور التقنيات الحديثة في توثيق وحفظ التراث بما في ذلك إمكانيات تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي والنمذجة ثلاثية الأبعاد.