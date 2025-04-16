الممثل الخاص للرئيس: نحو 1400 نسمة يعيشون في مدينة شوشا

شوشا، 17 أبريل، (أذرتاج)

قال الممثل الخاص للرئيس الأذربيجاني في محافظة شوشا آيدين كريموف إن نحو 1400 نسمة يعيشون في مدينة شوشا.

وقال كريموف إن مسجدي "أشاغي جوهر آغا" و"تشول قلعة" تم ترميمهما خلال المدة القصيرة كما تم افتتاح المتحف المنزلي للملحن العبقري عزير حاجيبكلي بعد عملية الترميم.