مدير محمية شوشا: تم ترميم أكثر من 27 آثرا في شوشا حتى الآن

باكو، 17 أبريل، (أذرتاج)

قال المدير التنفيذي لمحمية مدينة شوشا تورال نوروزوف في كلمة ألقاها في المنتدى الثقافي الأول للعالم الإسلامي في موضوع "حماية وإحياء التراث الثقافي في الفترة ما بعد النزاع" الذي نظم في مدينة شوشا في 17 أبريل نيسان إن أكثر من 27 أثرا في شوشا خضعت للترميم حتى الآن ولا تزال عملية ترميم الأخرى مستمرة وقد تم تدمير عدد كبير من المساجد في شوشا حتى لم يعد من الممكن تحديد أماكن بعضها.

وأكد مدير المحمية أن مدينة شوشا كانت تاريخيا منظمة وفق نظام الأحياء إذ كان هناك 17 حيا وكان لكل حي مسجده وميدانه الخاصة وللأسف تم تدمير عدد كبير من هذه المساجد حتى لم يعد من الممكن تحديد مواقع بعضها.

وأشار نوروزوف إلى أنه تم إجراء أعمال المسح والبحث في المنطقة وشارك في هذه الأعمال خبراء محليون ودوليون ويقومون بزيارة المنطقة شهريا ويقدمون ملاحظاتهم حول أعمال إعادة التأهيل ويعملون حاليا مع مكتب أذربيجان للمجلس الدولي للآثار والمواقع إيكوموس على نشر دليل حول عملية إعادة التأهيل هذه.