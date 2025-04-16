نائب الوزير: أعمال إعادة التأهيل والبناء والإعمار المنفذة في قراباغ وزنكزور الشرقية مهدت أرضية ملائمة لعقد هذا المنتدى

باكو، 17 أبريل، (أذرتاج)

قال نائب وزير الثقافة فريد جعفروف في تصريحه للصحفيين إن مدينة شوشا التي نوديت من طرف منظمة العالم الإسلامي للعلوم والتربية والثقافة الإيسيسكو بعاصمة الثقافة للعالم الإسلامي لعام 2024 تستضيف اليوم حفل الاختتام الرسمي للعام الثقافي 2024 والمنتدى الثقافي الأول للعالم الإسلامي .

وقال نائب الوزير إن أعمال إعادة التأهيل والبناء والإعمار واسعة النطاق والسريعة التي يجري تنفيذها في أراضي أذربيجان المحررة بما في ذلك قراباغ وزنكزور الشرقية مهدت أرضية ملائمة لعقد هذا المنتدى ولقيت تجربة بلدنا في هذا المجال اهتماما من قبل المجتمع الدولي.

يذكر أن حفل الافتتاح الرسمي لعام 2024 أقيم العام الماضي في مدينة شوشا ضمن فعاليات مهرجان "خاري بولبول" الموسيقي بمشاركة رئيس أذربيجان والمدير العام للإيسيسكو. وتم خلال العام تنظيم عدد كثير من الفعاليات في مختلف المجالات وتنفيذ مشاريع هامة لتنمية الثقافة وترميم المعالم التاريخية والثقافية وحماية التراث. وتم تقديم تقارير تفصيلية للمشاركين في المنتدى حول العمل المنجز في هذا المجال.