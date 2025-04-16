لقاء بين قائدي القوات الجوية الأذربيجانية والصربية

باكو، 17 أبريل، (أذرتاج)

التقى نائب وزير الدفاع الأذربيجاني قائد القوات الجوية الجنرال نامق إسلامزاده قائد القوات الجوية والدفاع الجوي الصربي براني كرنجايتش والوفد المرافق له على هامش زيارته البلد.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع أن الطرفان قاما بتحليل الوضع الحالي للأعمال التي يجري تنفيذها في القوات الجوية لكلا البلدين وأجريا مناقشات موسعة حول المسائل المستقبلية.

وبعد اللقاء، حصل الوفد الصربي على معلومات مفصلة حول النشاط والأهداف المستقبلية لمركز القيادة الذي تم بناؤه وفق للمعايير الحديثة والمجهز بأنظمة الإدارة الحديثة.

وفي الختام تمت الإجابة عن أسئلة الحضور التي تهمهم.