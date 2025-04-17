ممثلو السلك الدبلوماسي المعتمدون في أذربيجان يبدأون زيارتهم إلى مدينتي خانكندي وشوشا

باكو، 18 أبريل، (أذرتاج)

بدأ ممثلو السلك الدبلوماسي المعتمدين في أذربيجان زيارتهم إلى مدينتي خانكندي وشوشا.

أفادت وكالة أذرتاج أن الوفد يرافقه مساعد الرئيس الأذربيجاني مدير إدارة السياسة الخارجية بالإدارة الرئاسية حكمت حاجييف. في البداية، وصل الوفد إلى مطار فضولي الدولي. بعد ذلك، سيقوم ممثلو السلك الدبلوماسي بزيارة الى مدينة خانكندي والاجتماع مع طلاب جامعة قراباغ. بعد زيارة مدينة خانكندي، سيقوم ممثلو السلك الأجنبي بزيارة الى مدينة شوشا والتعرف على أعمال الترميم وإعادة البناء المنفذة فيها.